Es falso que la vacuna contra el dengue contenga grafeno, como afirman en redes sociales

En el pasado también se ha dicho falsamente que las vacunas contra el covid-19 tienen óxido de grafeno.

“¡Cuidado! esa vacuna está doblemente grafenada [...], es decir te van a provocar pensamientos intrusivos o voces que escuchan en su cabeza con esas vacunas grafenadas”, se lee en una publicación de Facebook que hace referencia a la vacuna contra el dengue. Pero eso es falso.

Lo comprobamos al revisar los componentes de las vacunas contra el dengue, con la respuesta por correo electrónico a elDetector de los laboratorios que las producen y la explicación de la FDA sobre los efectos de la inyección.

En Estados Unidos, actualmente está aprobada la Dengvaxia en personas de 6 a 16 años con infección previa por dengue comprobada por laboratorio, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés).

Consultada por elDetector, la FDA destacó vía email que esa institución se toma muy en serio la responsabilidad de garantizar la seguridad, eficacia y la calidad de la fabricación de las vacunas aprobadas para su uso en EEUU. “Publicaciones como esta en las redes sociales son representativas de la continua proliferación de información errónea y desinformación sobre la seguridad general de las vacunas, lo que genera dudas sobre las vacunas y reduce su aceptación”, explicó.

Además de cuatro serotipos del virus, Dengvaxia contiene cloruro de sodio, aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, clorhidrato de L-arginina, sacarosa, D-trehalosa dihidrato, D -sorbitol, trometamol y urea. Es decir, entre los ingredientes no figura el grafeno ni el óxido de grafeno.

Un portavoz de Sanofi, el laboratorio encargado de producir esta vacuna, confirmó por correo electrónico a elDetector que “no tenemos grafeno ni óxido de grafeno como ingredientes en Dengvaxia, ni en los viales monodosis [de una sola dosis] ni multidosis [de varias dosis]”.

La vacuna llamada Qdenga, que no está aprobada en Estados Unidos, pero sí disponible en otras partes del mundo, contiene α-trehalosa dihidrato, poloxámero 407, albúmina de suero humano, fosfato dihidrógeno de potasio, fosfato de hidrógeno disódico, cloruro de potasio, cloruro de sodio y agua para inyectables, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). Tampoco entre sus ingredientes figura el grafeno o el óxido de grafeno.

Una portavoz de Takeda aseguró a elDetector vía correo electrónico que la vacuna contra el dengue desarrollada por ese laboratorio no contiene grafeno, ni este componente se usa para su fabricación. “TAK-003 se basa en una cepa 2 del virus del dengue vivo atenuado (debilitado) (DENV-2), que proporciona la ‘columna vertebral’ genética de las cuatro cepas vacunales. Fue diseñado para exponer al receptor de la vacuna a una serie de componentes del virus que podrían ayudar a proteger contra futuras infecciones por el virus del dengue”.

Acerca de la afirmación que hace la publicación que estamos verificando de que por la supuesta “doble grafenación” estas vacunas “van a provocar pensamientos intrusivos [que aparecen por sí solos] o voces que escuchan en su cabeza”, la FDA explicó a elDetector que “la seguridad y la eficacia de Dengvaxia se determinaron en tres estudios aleatorios controlados con placebo en los que participaron aproximadamente 35,000 personas” en áreas endémicas de dengue. Agregó que ”las reacciones adversas notificadas con más frecuencia por quienes recibieron Dengvaxia fueron dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, fatiga, dolor en el lugar de la inyección y fiebre baja”. No figuran los pensamientos intrusivos, como dice sin fundamento el post en redes sociales.

Por su parte, la farmacéutica japonesa Takeda respondió a elDetector que “no podemos comentar sobre los efectos del grafeno y recomendamos consultar a su proveedor de atención médica local para obtener más información sobre el grafeno. Podemos compartir que nuestros datos del TIDES [estudio de eficacia de la inmunización tetravalente contra el dengue] de fase 3 muestran que TAK-003 [Qdenga] es generalmente bien tolerado por los receptores de la vacuna, sin evidencia de un aumento gravedad de la enfermedad del dengue y ningún riesgo de seguridad importante hasta la fecha”.

Conclusión

Es falso que las vacunas contra el dengue contengan grafeno o una “doble grafenación”, como afirma una publicación en Facebook. Los portavoces de los laboratorios Sanofi (Francia) y Takeda (Japón) confirmaron a elDetector que no usan el grafeno ni el óxido de grafeno en la fabricación de las vacunas Dengvaxia y Qdenga, respectivamente. La FDA asegura que la vacuna aprobada en EEUU, Dengvaxia, es segura y que las reacciones adversas notificadas son dolor de cabeza y en el lugar de la inyección, dolores musculares y en las articulaciones, fatiga y fiebre baja. No figuran los pensamientos intrusivos, como dice sin base el post. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

