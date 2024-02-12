Es falso que estos tanques sean de Texas y se dirijan a defender la frontera: el video está grabado en Chile

Es falso que los tanques que aparecen en un video compartido en Facebook sean de las fuerzas de seguridad de Texas y se dirijan a defender la cerca de alambre de púas que el gobernador de ese estado, Greg Abbott, mandó a colocar para tratar de frenar la entrada de inmigrantes indocumentados y que la Corte Suprema permitió retirar por su peligrosidad para inmigrantes y agentes fronterizos.

“Miren cómo está el borde de Texas con tanques de Texas protección por si el Biden manda a quitar los alambres”, dice la publicación. En la grabación que la acompaña se ve una columna de tanques que se acerca por la izquierda del encuadre y cómo dos de ellos cruzan una carretera —cuyo tráfico está bloqueado por un auto color blanco y verde— y avanzan por la derecha, desde donde se graba el video. El terreno es arenoso y desértico. Tanto los vehículos como los militares que aparecen llevan camuflaje marrón. Sin embargo, no son tanques que se usen en Estados Unidos, ni el video está grabado en el país.

Expertos aseguran que no son tanques de Estados Unidos

El coronel (retirado) del Ejército Peter Mansoor , profesor de Historia Militar en la Universidad Estatal de Ohio, consultado vía email por elDetector sobre qué clase de tanque es el que aparece en el video, respondió que no pudo identificar “el tipo exacto”, pero aseguró que “no es un tanque Abrams estadounidense”.

También preguntamos a Stan Lucian, editor de Tank Encyclopedia, sobre el video. Respondió por correo electrónico que las unidades blindadas que aparecen son “Leopard 2A4 de fabricación alemana” y que este modelo “no está en servicio en el ejército de Estados Unidos”.

Comentó que “los dos únicos países” del continente americano que usan los Leopard 2A4 “son Canadá, que puede excluirse debido al camuflaje color fuego del desierto y al entorno, y Chile”.

“Estos tanques no están en servicio con el Ejército de EEUU (o Marines, o la Guardia Nacional, o cualquier otra rama), y este video ha sido tomado en Chile”, añadió.

Lucian explicó que los modelos M1 Abrams y Leopard 2A4 “se distinguen fácilmente por la torreta inclinada” -parte superior del vehículo desde donde sale el cañón- del primero frente a la plana del segundo “y una protuberancia bastante significativa en la parte trasera para el motor” en el Abrams, “que no existe en el 2A4”.

Señaló que otras unidades que aparecen en la grabación, “sobre todo un vehículo de combate de infantería Marder en el extremo izquierdo de la columna”, tampoco están en servicio en EEUU, pero sí en Chile.

En una revisión del canal de YouTube del Ejército de Chile encontramos varios videos de ejercicios militares con tanques en los que se puede comprobar que el modelo utilizado es el Leopard 2A4 y no el Abrams. Una de esas grabaciones, subida a la plataforma en septiembre de 2023 , es de una competencia para medir el nivel de entrenamiento de las tripulaciones “en los tanques Leopard 2A4”.

Más pruebas de que el video se grabó en Chile

Imagen Facebook y X de los Carabineros de Chile.

También revisamos las placas de los autos que en estos videos de mejor calidad se aprecian claramente e identificamos que tienen las características de las que se utilizan en Chile (arriba a la derecha), no en Texas (abajo a la derecha).

Imagen Facebook y matriculasdelmundo.com.

Conclusión

Es falso que el video muestre tanques de Texas dirigiéndose a la frontera de ese estado para defender la cerca de alambre de púas puesta por su gobernador, Greg Abbott, para tratar de frenar la entrada de inmigrantes indocumentados por ese territorio, supuestamente porque el presidente Joe Biden decide quitarlas. Fue la Corte Suprema, no Biden, quien permitió la retirada de esos alambres por ser peligrosos tanto para los inmigrantes como para las fuerzas de seguridad. Expertos consultados por elDetector descartan que los tanques que se ven sean del modelo Abrams, los utilizados por el ejército estadounidense, e identifican que son Leopard 2A4, usados en Chile. Una búsqueda del auto que aparece cortando la carretera y la revisión de las placas de los automóviles y del nombre en uno de los carteles de dirección en el área lateral de la vía confirman que las imágenes fueron tomadas en Chile. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

