Es falso que estos tanques sean de Texas y se dirijan a defender la frontera: el video está grabado en Chile

Expertos consultados por elDetector aclaran que el modelo de tanque que se observa en la grabación no es el usado por el Ejército de Estados Unidos.

Alberto Andreo
Alberto Andreo Sandoval.
Una búsqueda del origen del clip lleva hasta Chile.
Una búsqueda del origen del clip lleva hasta Chile.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / John Moore-Getty Images / captura de Facebook.

Es falso que los tanques que aparecen en un video compartido en Facebook sean de las fuerzas de seguridad de Texas y se dirijan a defender la cerca de alambre de púas que el gobernador de ese estado, Greg Abbott, mandó a colocar para tratar de frenar la entrada de inmigrantes indocumentados y que la Corte Suprema permitió retirar por su peligrosidad para inmigrantes y agentes fronterizos.

“Miren cómo está el borde de Texas con tanques de Texas protección por si el Biden manda a quitar los alambres”, dice la publicación. En la grabación que la acompaña se ve una columna de tanques que se acerca por la izquierda del encuadre y cómo dos de ellos cruzan una carretera —cuyo tráfico está bloqueado por un auto color blanco y verde— y avanzan por la derecha, desde donde se graba el video. El terreno es arenoso y desértico. Tanto los vehículos como los militares que aparecen llevan camuflaje marrón. Sin embargo, no son tanques que se usen en Estados Unidos, ni el video está grabado en el país.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910

Expertos aseguran que no son tanques de Estados Unidos

El coronel (retirado) del Ejército Peter Mansoor, profesor de Historia Militar en la Universidad Estatal de Ohio, consultado vía email por elDetector sobre qué clase de tanque es el que aparece en el video, respondió que no pudo identificar “el tipo exacto”, pero aseguró que “no es un tanque Abrams estadounidense”.

Desde principios de los años ochenta del siglo pasado, los tanques modelo Abrams son los utilizados por el ejército de EEUU.

También preguntamos a Stan Lucian, editor de Tank Encyclopedia, sobre el video. Respondió por correo electrónico que las unidades blindadas que aparecen son “Leopard 2A4 de fabricación alemana” y que este modelo “no está en servicio en el ejército de Estados Unidos”.

Comentó que “los dos únicos países” del continente americano que usan los Leopard 2A4 “son Canadá, que puede excluirse debido al camuflaje color fuego del desierto y al entorno, y Chile”.

“Estos tanques no están en servicio con el Ejército de EEUU (o Marines, o la Guardia Nacional, o cualquier otra rama), y este video ha sido tomado en Chile”, añadió.

Lucian explicó que los modelos M1 Abrams y Leopard 2A4 “se distinguen fácilmente por la torreta inclinada” -parte superior del vehículo desde donde sale el cañón- del primero frente a la plana del segundo “y una protuberancia bastante significativa en la parte trasera para el motor” en el Abrams, “que no existe en el 2A4”.

Señaló que otras unidades que aparecen en la grabación, “sobre todo un vehículo de combate de infantería Marder en el extremo izquierdo de la columna”, tampoco están en servicio en EEUU, pero sí en Chile.

En una revisión del canal de YouTube del Ejército de Chile encontramos varios videos de ejercicios militares con tanques en los que se puede comprobar que el modelo utilizado es el Leopard 2A4 y no el Abrams. Una de esas grabaciones, subida a la plataforma en septiembre de 2023, es de una competencia para medir el nivel de entrenamiento de las tripulaciones “en los tanques Leopard 2A4”.

Más pruebas de que el video se grabó en Chile

Una búsqueda inversa con diversas capturas del video en Google, Yandex y Bing facilita resultados del mismo clip con mejor calidad, aunque no aclaran el origen de la grabación analizada. Utilizando uno de estos, hacemos una nueva búsqueda inversa de imágenes en Google del auto de color blanco y verde que vemos que ayuda a cortar el tráfico para el paso de los tanques (recuadro rojo). Entre los resultados encontramos varios con vehículos de los Carabineros de Chile –institución policial de ese país– con esos colores. Al indagar en la cuenta de X (antes Twitter) de estos, hallamos un post en el que vemos un vehículo del mismo modelo y con los mismo colores que el que aparece en el video (abajo a la derecha).

Imagen Facebook y X de los Carabineros de Chile.

En un momento de la grabación también puede verse un cartel verde en el lateral de la carretera en el que se lee “O’Higgins”. Bernardo O’Higgins es uno de los héroes de la Independencia de Chile y da nombre a una de las regiones de ese país.

También revisamos las placas de los autos que en estos videos de mejor calidad se aprecian claramente e identificamos que tienen las características de las que se utilizan en Chile (arriba a la derecha), no en Texas (abajo a la derecha).

Imagen Facebook y matriculasdelmundo.com.

Conclusión

Es falso que el video muestre tanques de Texas dirigiéndose a la frontera de ese estado para defender la cerca de alambre de púas puesta por su gobernador, Greg Abbott, para tratar de frenar la entrada de inmigrantes indocumentados por ese territorio, supuestamente porque el presidente Joe Biden decide quitarlas. Fue la Corte Suprema, no Biden, quien permitió la retirada de esos alambres por ser peligrosos tanto para los inmigrantes como para las fuerzas de seguridad. Expertos consultados por elDetector descartan que los tanques que se ven sean del modelo Abrams, los utilizados por el ejército estadounidense, e identifican que son Leopard 2A4, usados en Chile. Una búsqueda del auto que aparece cortando la carretera y la revisión de las placas de los automóviles y del nombre en uno de los carteles de dirección en el área lateral de la vía confirman que las imágenes fueron tomadas en Chile. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

