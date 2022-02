¿Se probó en humanos que la ivermectina tiene un "efecto antiviral" contra la variante ómicron?

La distinción es vital porque la ivermectina ya había mostrado tener un efecto antiviral en el laboratorio en placas de petri o en “investigación no clínica”. Lo que significa que los hallazgos japoneses no son sorprendentes. Pero los ensayos clínicos con humanos siguen en curso y aún no han concluido si el medicamento es efectivo para tratar el covid-19.