¿La ivermectina es segura y eficaz para tratar el covid-19? Esto es lo que sabemos hasta ahora

Investigadores en el Reino Unido también están estudiando la ivermectina. En junio, investigadores de la Universidad de Oxford agregaron el medicamento al ensayo PRINCIPLE (siglas para Platform Randomised Trial of Treatments in the Community for Epidemic and Pandemic Illnesses, ensayo de plataforma aleatoria de tratamientos en la comunidad para enfermedades epidémicas o pandémicas), el cual analiza tratamientos posibles para el covid-19 en pacientes no hospitalizados.