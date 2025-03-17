Es falso que Ron DeSantis sea indocumentado, como afirman en redes sociales: es estadounidense de nacimiento

El gobernador de Florida proviene de una familia de inmigrantes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es señalado como “indocumentado” en redes sociales, donde afirman que es “ciudadano italiano”. Aunque DeSantis tiene raíces italianas, es falso que sea indocumentado, pues es ciudadano estadounidense de nacimiento.

Un reel difundido en Facebook el 10 de marzo de 2024 reporta un supuesto “duro golpe” para DeSantis, al afirmar que “un juez federal abre una investigación en su contra” y que “esta investigación podría quitarle la gobernación de la Florida”.

Nació en Florida

El republicano Ron DeSantis, quien en 2019 se convirtió en el gobernador más joven de Florida en un siglo, no es “indocumentado”, como sugiere un video en redes sociales. En Estados Unidos, ninguna persona sin documentos en regla puede gobernar un estado.

De acuerdo con la Constitución de Florida, en el Artículo IV, Sección 5, para ser gobernador del estado del sol, un candidato debe tener al menos 30 años y haber sido residente y votante registrado de Florida durante al menos siete años. Y para votar, es necesario ser ciudadano, ya sea de nacimiento o naturalizado.

DeSantis, aunque tiene raíces italianas —sus ocho bisabuelos son originarios de Italia—, nació en Jacksonville, Florida, en 1978. Este hecho lo convierte en ciudadano estadounidense de nacimiento, lo que le permite cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución incluso para postularse a la presidencia.

Así, en 2023, DeSantis se presentó como candidato a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024, para las cuales, según la ley, los aspirantes deben ser ciudadanos por nacimiento.

La gobernación de DeSantis no corre ningún riesgo de ser anulada por asuntos relacionados con su ciudadanía, contrario a lo que sugiere el video desinformante. Al ser nacido en Florida y cumplir con los requisitos constitucionales de residencia y edad, DeSantis puede ejercer su cargo como gobernador.

Conclusión

Es falsa la afirmación de que Ron DeSantis es “indocumentado”, como sugiere un post difundido en Facebook. Para ser gobernador de Florida, es requisito haber residido legalmente en el estado por al menos siete años, lo que contradice esta versión difundida en redes sociales. Además, DeSantis fue candidato en las primarias presidenciales de Estados Unidos, un cargo que solo pueden ocupar ciudadanos estadounidenses de nacimiento, condición que cumple al haber nacido en Jacksonville, Florida. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

