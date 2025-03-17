Cambiar Ciudad
elDetector

Es falso que Ron DeSantis sea indocumentado, como afirman en redes sociales: es estadounidense de nacimiento

En medio de la implementación de las políticas migratorias en Florida, derivadas del nuevo paquete de leyes firmado por el republicano, surge desinformación relacionada con el estatus migratorio de Ron DeSantis.

Ivette Franco's profile picture
Por:Ivette Franco
El gobernador de Florida proviene de una familia de inmigrantes.
El gobernador de Florida proviene de una familia de inmigrantes.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Kevin Dietsch - Getty Images (foto) / Captura de Facebook.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es señalado como “indocumentado” en redes sociales, donde afirman que es “ciudadano italiano”. Aunque DeSantis tiene raíces italianas, es falso que sea indocumentado, pues es ciudadano estadounidense de nacimiento.

PUBLICIDAD

Un reel difundido en Facebook el 10 de marzo de 2024 reporta un supuesto “duro golpe” para DeSantis, al afirmar que “un juez federal abre una investigación en su contra” y que “esta investigación podría quitarle la gobernación de la Florida”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Nació en Florida

El republicano Ron DeSantis, quien en 2019 se convirtió en el gobernador más joven de Florida en un siglo, no es “indocumentado”, como sugiere un video en redes sociales. En Estados Unidos, ninguna persona sin documentos en regla puede gobernar un estado.

Más sobre elDetector

Rusia, EEUU, Palestina e Israel NO comparten grupo del Mundial de Fútbol 2026 (y es fácil verificarlo)
4 mins

Rusia, EEUU, Palestina e Israel NO comparten grupo del Mundial de Fútbol 2026 (y es fácil verificarlo)

Noticias Univision
El post de Tylenol que el Gobierno usa para demostrar su supuesta “asociación” con el autismo es viejo (y engañoso)
7 mins

El post de Tylenol que el Gobierno usa para demostrar su supuesta “asociación” con el autismo es viejo (y engañoso)

Noticias Univision
Ese hombre que se desploma al escuchar su sentencia NO es el acusado de matar a una joven ucraniana en un tren: el video es de 2016
4 mins

Ese hombre que se desploma al escuchar su sentencia NO es el acusado de matar a una joven ucraniana en un tren: el video es de 2016

Noticias Univision
Ni “la huella de carbono es un engaño” ni se perdieron “300,000 niños” durante el gobierno de Biden: revisamos el discurso de Trump ante la ONU
10 mins

Ni “la huella de carbono es un engaño” ni se perdieron “300,000 niños” durante el gobierno de Biden: revisamos el discurso de Trump ante la ONU

Noticias Univision
De la supuesta “asociación” entre el autismo y el Tylenol a “los amish y Cuba prácticamente no tienen autismo”: verificamos la conferencia prensa de Trump y Kennedy Jr.
12 mins

De la supuesta “asociación” entre el autismo y el Tylenol a “los amish y Cuba prácticamente no tienen autismo”: verificamos la conferencia prensa de Trump y Kennedy Jr.

Noticias Univision
Ni con una playera de Trump, ni con una de Harris-Walz: esas fotografías del acusado de asesinar a Charlie Kirk NO son reales
4 mins

Ni con una playera de Trump, ni con una de Harris-Walz: esas fotografías del acusado de asesinar a Charlie Kirk NO son reales

Noticias Univision
Trump NO aprobó subir el salario federal "solo a ciudadanos" ni bajárselo a indocumentados
3 mins

Trump NO aprobó subir el salario federal "solo a ciudadanos" ni bajárselo a indocumentados

Noticias Univision
De la renuncia al fallecimiento: falsedades sobre la salud de Donald Trump que circulan en redes
4 mins

De la renuncia al fallecimiento: falsedades sobre la salud de Donald Trump que circulan en redes

Noticias Univision
Es falso que murieran “300 millones de personas” el “año pasado” a causa de las drogas, como afirma Trump: la cifra es mucho menor
3 mins

Es falso que murieran “300 millones de personas” el “año pasado” a causa de las drogas, como afirma Trump: la cifra es mucho menor

Noticias Univision
Rumores y especulaciones: el caos conspirativo que circula en redes sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk
7 mins

Rumores y especulaciones: el caos conspirativo que circula en redes sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Noticias Univision

De acuerdo con la Constitución de Florida, en el Artículo IV, Sección 5, para ser gobernador del estado del sol, un candidato debe tener al menos 30 años y haber sido residente y votante registrado de Florida durante al menos siete años. Y para votar, es necesario ser ciudadano, ya sea de nacimiento o naturalizado.

DeSantis, aunque tiene raíces italianas —sus ocho bisabuelos son originarios de Italia—, nació en Jacksonville, Florida, en 1978. Este hecho lo convierte en ciudadano estadounidense de nacimiento, lo que le permite cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución incluso para postularse a la presidencia.

PUBLICIDAD

Así, en 2023, DeSantis se presentó como candidato a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024, para las cuales, según la ley, los aspirantes deben ser ciudadanos por nacimiento.

La gobernación de DeSantis no corre ningún riesgo de ser anulada por asuntos relacionados con su ciudadanía, contrario a lo que sugiere el video desinformante. Al ser nacido en Florida y cumplir con los requisitos constitucionales de residencia y edad, DeSantis puede ejercer su cargo como gobernador.

También realizamos una búsqueda con el nombre del gobernador en el sitio web del Sistema de Información de Casos de Apelación de Florida (ACIS, por sus siglas en inglés), considerando los casos abiertos en los últimos tres meses. Entre los resultados, no encontramos ningún caso relacionado con una investigación sobre su estatus migratorio. Tampoco encontramos registros de esta supuesta investigación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Conclusión

Es falsa la afirmación de que Ron DeSantis es “indocumentado”, como sugiere un post difundido en Facebook. Para ser gobernador de Florida, es requisito haber residido legalmente en el estado por al menos siete años, lo que contradice esta versión difundida en redes sociales. Además, DeSantis fue candidato en las primarias presidenciales de Estados Unidos, un cargo que solo pueden ocupar ciudadanos estadounidenses de nacimiento, condición que cumple al haber nacido en Jacksonville, Florida. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoRon DeSantisInmigrantes indocumentadosFloridaInvestigaciónDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD