Es falso que ese video muestre la detención de un inmigrante indocumentado en un restaurante de comida rápida bajo el actual gobierno de Trump: está fuera de contexto

En el clip se ve a un hombre siendo sometido por dos agentes de migración. <br>

Desde finales de enero de 2025, en Facebook ha circulado un video que muestra el arresto de un hombre indocumentado por parte de lo que parecen ser agentes de migración, dando a entender que el clip fue grabado este año tras la llegada de Donald Trump al poder, pero eso es falso. La secuencia está fuera de contexto, ya que circula en redes desde 2020.

“Qué barbaridad Trump eso es una verdadera cacería humana. No se vale”, dice el mensaje que acompaña la grabación en la que se puede ver a dos agentes con uniforme verde tratando de someter a un hombre que usa una chaqueta negra y una camisa azul; al fondo se alcanza a ver una publicidad de Burger King. Sobre las imágenes se lee la frase: “Inmigrante ilegal se resiste a un arresto de la patrulla fronteriza en un Burger King””.

En el clip, el hombre grita que lo están golpeando, luego exclama que no hizo nada y grita: “Ayúdenme, por favor”. Los agentes forcejean con él y le piden que se tire al suelo. Finalmente lo someten con una pistola de taser, lo esposan y se lo llevan.

En la primera semana de su segundo mandato, el presidente Trump firmó 10 órdenes ejecutivas sobre inmigración y emitió una serie de resoluciones para cumplir sus promesas de campaña de deportaciones masivas y seguridad fronteriza. El mandatario amplió las prioridades de deportación a cualquier persona que se encuentre en el país ilegalmente, no solo a las personas con condenas penales, amenazas a la seguridad pública o nacional y migrantes detenidos en la frontera.



El clip no es reciente

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Yandex y encontramos una publicación de CNC Florida Central en YouTube del 12 de febrero de 2020, durante el primer mandato de Trump, en la cual se incluyen las imágenes del hombre siendo arrestado por la policía en un Burger King.

La publicación detalla que un hombre hispano fue capturado por la Patrulla Fronteriza en una sucursal de la cadena de comida rápida ubicada en El Paso, Texas. Según la descripción del video fue tomado por una usuaria de redes llamada Jacqueline Hernández, quien puntualizó al medio que las imágenes no mostraban una redada, sino que “el hombre arrestado se encontraba en el país de manera indocumentada y contaba con un historial criminal”.

Hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos una nota de la estación televisiva WWLP, también del 12 de febrero de 2020, titulada: “Agentes fronterizos utilizan taser durante enfrentamiento con presunto contrabandista de personas en Burger King”, que retoma el mismo video del arresto de un hombre en uno de los locales de la cadena de comida rápida.

La nota indica que agentes de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, arrestaron a un presunto traficante de personas dentro de un Burger King. Según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) citado por el medio, el hombre se resistió al arresto y por ello usaron la pistola eléctrica.

De acuerdo con WWLP, el incidente ocurrió el 11 de febrero de 2020 después de que la policía local pidiera ayuda para investigar personas sospechosas en una propiedad privada, lo que llevó a la detención de cuatro individuos por violaciones migratorias. Poco después, un residente alertó sobre un vehículo sospechoso y un conductor que había huido a pie.

Según el reporte, los agentes localizaron al hombre en el Burger King más tarde, y tras someterlo, lo arrestaron. “Luego se confirmó que estaba en el país ilegalmente y tenía antecedentes criminales”, dice el texto.

Conclusión

Es falso que ese video muestra el arresto de un inmigrante indocumentado en un restaurante de comida rápida ocurrido este 2025, durante el segundo mandato de Donald Trump. En elDetector encontramos que el clip está fuera de contexto, pues circula en redes sociales al menos desde el 12 de febrero de 2020. De acuerdo con reportes mediáticos, la secuencia muestra a un contrabandista de personas que fue detenido y sometido con una pistola eléctrica tras resistirse al arresto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

