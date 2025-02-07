Deportaciones a Venezuela comenzarán "dentro de los próximos 30 días", dijo el zar de la frontera a 'The New York Times'

Video Gobierno de Trump revoca la extensión del TPS para venezolanos: ¿qué opciones tienen los afectados?

Los vuelos de deportación hacia Venezuela comenzarán "dentro de los próximos 30 días", dijo Thomas Homan, el zar de la frontera, al diario The New York Times.

"Van a ocurrir dentro de los próximos 30 días y no te puedo decir cuántos, aún estamos trabajando en los detalles", dijo Homan al diario. "Es grande. Es algo grandioso que logró el presidente Trump".

PUBLICIDAD

Homan declaró al Times que esperan que los vuelos se mantengan con regularidad. "No creo que el presidente Trump vaya a aceptar nada menos".

Venezuela, un adversario de Estados Unidos, no recibía vuelos de deportación —en el número que posiblemente pueda verse desde ahora— desde hace al menos seis años, cuando el gobernante de ese país, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump.

Hasta ahora, Venezuela no ha confirmado si recibirá a sus ciudadanos. El gobierno de Maduro sólo ha respondido por la incautación por parte de Estados Unidos de un segundo avión en República Dominicana este jueves. En un comunicado, la Cancillería lo catalogó como un "robo descarado" y llamó al secretario de Estado, Marco Rubio, "ladrón de aviones".

Si se concreta que Venezuela comience a recibir a sus ciudadanos repatriados desde EEUU, esto marcaría un viraje en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela.

El plazo anunciado por Homan se conoce después del encuentro entre el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, y Maduro. En su reunión, acordaron —dijo Trump días después— que Venezuela había aceptado recibir a sus ciudadanos, incluyendo a presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. También que el país sudamericano proporcionaría transporte para el regreso de estos inmigrantes.

El acuerdo para devolver a venezolanos indocumentados a Venezuela es parte de más medidas que Trump ha ido anunciando en las últimas semanas y que afectan directamente a esta comunidad. Además de los vuelos de deportación, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos beneficiarios desde 2023. Este grupo, con casi 350,000 personas, cuenta con la protección del TPS sólo hasta el 7 de abril de 2025. Después de esa fecha quedarán sin estatus, al menos de que tengan otro proceso andando, como un asilo.

PUBLICIDAD

Aunque en su primer gobierno, Trump desconoció la Presidencia de Nicolás Maduro, en este lo necesita para poder dar marcha a una de sus mayores promesas de campaña: sus deportaciones masivas. Y para cumplir su promesa ha asegurado que expulsará a cualquiera que haya entrado sin ser admitido, así como a aquellos con antecedentes criminales.

En este último grupo, desde la campaña ha centrado su discurso en la salida de Estados Unidos del Tren de Aragua. Entre sus negociaciones en América Latina, Estados Unidos alcanzó acuerdos con El Salvador para que también recibiera a deportados con antecedentes criminales, entre ellos, miembros de esta organización.

Pero la migración procedente de Venezuela no puede medirse por las acciones de esta banda criminal. El país ha vivido durante la última década sus mayores crisis políticas, sociales y económicas. Sus ciudadanos han lidiado con cifras récord de inflación, de hasta 344,000% en 2019, según cifras divulgadas por el propio Maduro; con una escasez extrema de alimentos y medicinas, como consecuencia de un férreo control de cambio que imperó por años y que aisló casi por completo al país; con una fuga de recursos humanos en todas las áreas clave, incluyendo el sector salud. A eso se sumaron años de intensa criminalidad, con secuestros, robos a mano armada y homicidios como nunca se habían visto; y una represión política en la que el gobierno de Maduro empleó todo su aparato de inteligencia y policial para castigar a sus opositores.

Esos son apenas algunos problemas sostenidos por años, que comenzaron durante el gobierno de Hugo Chávez y se profundizaron exponencialmente durante el de Maduro.

PUBLICIDAD

La consecuencia: más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de protecciones y una vida mejor, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Es considerado como el segundo mayor desplazamiento del mundo por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Entre los países con mayor número de venezolanos están Colombia (2.8 millones), Perú (1.7 millones), Brasil, Chile y Ecuador.

Estados Unidos también ha sido uno de los países a los que más han emigrado. De hecho, los números de los últimos años, muestran cifras históricas. En el año fiscal 2024, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestó a 313,496 venezolanos en sus fronteras.