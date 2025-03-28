Es falso que Petroperú haya anunciado la venta de sus acciones en el mercado bursátil

Una publicación en Facebook afirma que el economista Carlos Linares, presentado como el “nuevo presidente” de la petrolera estatal Petroperú, anunció una oportunidad de inversión luego de que el gobierno peruano supuestamente obligara a la compañía a realizar una “venta pública de acciones”. Sin embargo, esto no es cierto. La propia empresa alertó sobre la circulación de “falsos programas de inversión” y advirtió que sus acciones no están a la venta en el mercado bursátil.

“Cada residente de Perú puede convertirse en inversionista invirtiendo solo 950 soles peruanos y recibir más de 50,000 al mes”, dice el audio del video en el que aparecen Verónica Linares y Federico Salazar, los presentadores del programa Primera Edición transmitido por América TV (canal peruano), aparentemente presentando la noticia. El video, publicado el 18 de marzo de 2025, también muestra a Carlos Linares, quien parece anunciar el “nuevo proyecto” descrito como una “excelente oportunidad para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de nuestro país”.

Carlos Linares no es el “nuevo presidente”

Al revisar el portal web de Petroperú, encontramos que la empresa alertó sobre mensajes falsos en redes sociales. En un comunicado emitido el 21 de marzo de 2025, denunció que "personas inescrupulosas han realizado publicaciones utilizando ilegalmente el nombre y logotipo de Petroperú" para promover "falsos programas de inversión".

La compañía había advertido también en marzo de 2024, en su canal de YouTube, que "no cuenta con ventas de acciones" al público, contrario a lo que afirma la publicación que promociona la supuesta oportunidad de inversión. Aunque Petroperú está listada en la Bolsa de Valores de Lima, elDetector verificó que, hasta la fecha de publicación de esta verificación, sus acciones no se cotizan en el mercado bursátil, como la propia empresa ha confirmado previamente.

Por otro lado, en diciembre de 2024, Petroperú anunció a su nuevo presidente. Pero, a diferencia de lo que afirma el post que estamos verificando, no se trata de Carlos Linares, sino de Alejandro Narváez. Aunque Linares sí ocupó el cargo de presidente, su gestión fue breve, durando 56 días, y concluyó en abril de 2024, casi un año antes de que se difundiera este mensaje que lo describe como el “nuevo presidente”.

Realizamos, además, una búsqueda con palabras clave en El Peruano, el diario oficial del Estado peruano, así como en Google y no hallamos información que avale la afirmación desinformante.

Los presentadores del noticiero de América TV, Verónica Linares y Federico Salazar, también denunciaron en julio de 2024 el uso indebido de sus imágenes para promover falsos esquemas de inversión. "No caigan en esas mentiras. Es una estafa. Nunca voy a decir que pongan su plata (dinero) aquí o en otro lugar", dijo Linares.

Conclusión

Es falso que Carlos Linares, presentado como el “nuevo presidente” de Petroperú, haya anunciado la venta de acciones de la empresa a ciudadanos comunes, supuestamente por orden del gobierno peruano, como señala una publicación en Facebook. La propia compañía señaló que “no cuenta con venta de acciones” al público. Aunque Petroperú está registrada en la Bolsa de Valores de Lima, no cotiza en el mercado. Además, Linares no es el actual presidente de la petrolera; el cargo lo ocupa Alejandro Narváez. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

