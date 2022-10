Los acusados de crímenes violentos NO quedarán libres gracias a una nueva ley en Illinois

Es falso que la Ley SAFE-T crearía delitos no sujetos a detención que dejarán libres a los acusados de crímenes violentos, como sugiere un video publicado en las redes sociales por un PAC conservador. La ley no contiene ninguna cláusula que cree un delito no sujeto a detención. La ley prohíbe la fianza en efectivo, pero no prohíbe que un juez pueda dictar prisión preventiva. Aunque todos los acusados serán elegibles para defenderse en libertad, y se ha aumentado la carga probatoria para los fiscales que buscan detener a los acusados, eso no implica crear delitos que no serían sujetos a detención bajo ninguna circunstancia. Afirmaciones sobre los supuestos delitos no sujetos a detención han sido verificadas por Associated Press, Snopes y AFP y señaladas como falsa, mayormente falsa y engañosa, respectivamente. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.