Es falso que la NASA haya descubierto la forma de estimular el cerebro para atraer riqueza

En una publicación en Facebook se afirma que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha descubierto “la forma de estimular el cerebro para atraer riqueza". Pero la propia NASA lo ha negado. Además, encontramos la grabación original y confirmamos que no tiene relación con lo que señala el video incluido en el post.

En el clip que estamos verificando, que cuenta con casi un millón de reproducciones desde su publicación el 24 de marzo de 2024, se afirma que "se ha revelado un documental prohibido en toda la Unión Europea y Estados Unidos, donde explican cómo puedes cambiar tu vida en unos minutos".

En el video se observa a una mujer de cabello rubio y corto ubicada en lo que parece ser un estudio de grabación, con la palabra "noticias" en inglés visible detrás de ella. Intercaladamente mientras narra, aparecen imágenes de la bandera de Estados Unidos, dólares, autos de lujo, aviones y yates.

Desde elDetector realizamos una búsqueda de palabras clave en Google y en la web de la NASA, pero no encontramos nada que indique que la agencia espacial hizo algún descubrimiento sobre cómo estimular el cerebro para generar riqueza. Así que nos pusimos en contacto directamente con la institución.

"Es un bulo" (falsedad), respondió el equipo de comunicaciones de la NASA a nuestra consulta por correo electrónico. Como en la desinformación precisan que supuestamente la NASA basa su “descubrimiento” en investigaciones “en el área de epigenética”, la agencia precisó que si bien ha llevado a cabo varios estudios epigenéticos, ninguno de ellos está relacionado con la neurociencia (rama de la medicina que estudia el sistema nervioso central compuesto por el cerebro y médula espinal).

Además, nos compartió un artículo de neurología celular sobre estudios epigenéticos en el espacio, publicado en 2024. Allí se explica que la epigenética, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Medioambiental, “incluye cualquier proceso que altere la actividad de los genes sin cambiar la secuencia real del ADN y que dé lugar a modificaciones que puedan transmitirse a la descendencia”.

En el artículo se dice que “un conjunto de investigaciones sugieren un vínculo entre los mecanismos epigenéticos” y enfermedades y comportamientos como “el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y autoinmunes y la disfunción cognitiva”. Señala también que en la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) se analizó si un gusano “experimentó cambios epigenéticos y si esos cambios se transmitieron de una generación a otra”.

En busca de información adicional, realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google utilizando la captura de la mujer que supuestamente narra el descubrimiento y encontramos que el mismo video circula al menos desde 2011 y que el audio no está en español. Identificamos que la mujer tiene la misma vestimenta y se encuentra en el mismo escenario que se ve en el clip que circula en redes, con el texto al fondo en el que se lee “Noticias” en inglés. En el audio se escuchan interrupciones y repeticiones, a diferencia de lo que se oye en el post desinformante.

La narración de la grabación original, publicada en YouTube y Reddit, está en ruso y, al revisar su traducción, verificamos que no menciona nada sobre la NASA ni algún estudio realizado por esa institución. En cambio, trata sobre una plantación de marihuana rodeada por osos que fue descubierta por la policía canadiense. Encontramos que varios medios, como AP y BBC, informaron sobre este hallazgo en 2010.

Una campaña publicitaria

La página del usuario que comparte esta desinformación fue creada en enero de 2023 y no es una cuenta de la NASA ni de ninguna institución oficial. Además, observamos que tiene múltiples publicaciones similares como parte de una campaña publicitaria difundida tanto en Facebook como en Instagram.

Los textos que utilizan en estos anuncios son bastante parecidos al del post que estamos verificando, pero cambian la entidad a la que le atribuyen el supuesto descubrimiento. Por ejemplo, identificamos que en el mensaje de una de las publicaciones decía que los autores del “hallazgo” fueron "investigadores de Cambridge y Yale”.

Conclusión

Es falso que la NASA haya descubierto cómo "estimular el cerebro para hacer riqueza", como asegura una publicación compartida en Facebook. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio confirmó a elDetector que se trata de una falsedad y señaló que ninguno de sus estudios epigenéticos está relacionado con la neurociencia. Además, comprobamos que el video tampoco tiene relación con lo promovido pues hallamos la grabación original, que está en ruso y trata en realidad sobre el descubrimiento de una plantación de marihuana por parte de la policía canadiense. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

