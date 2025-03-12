Es falso que ese listado mencionado por Musk y Trump pruebe que “millones” de personas de más de 100 años reciben beneficios de la Administración del Seguro Social

* Actualización el 17 de marzo de 2025.

El presidente Donald Trump y Elon Musk, encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), han afirmado en repetidas ocasiones que “millones” de personas de más de 100, 200 e incluso 300 años reciben beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, aunque se han detectado pagos indebidos, los datos no respaldan que millones de personas con más de 100 años hayan recibido beneficios por parte de la agencia federal.

El 16 de febrero de 2025, Musk compartió en su plataforma X una captura de pantalla que muestra el número de personas registradas en la base de datos de la Seguridad Social según su rango de edad, insinuando que más de 20 millones de personas de 100 años o más, supuestamente vivas, estarían recibiendo beneficios. En la misma publicación, escribió: “Tal vez Twilight sea real y haya muchos vampiros cobrando el Seguro Social”, haciendo referencia a la película sobre una historia de amor entre una humana y un vampiro que nunca envejece. Días antes, en una conferencia de prensa, afirmó que un "examen preliminar del Seguro Social" reveló la presencia de "personas de 150 años”.

Trump reiteró esta afirmación durante su mensaje al Congreso, donde citó el desglose de personas mayores de 100 años previamente compartido por Musk en redes sociales. Según el mandatario, la suma de estos datos alcanzaba millones y representaba un “posible fraude en el programa del Seguro Social para nuestros jubilados”.

No necesariamente reciben beneficios

Tras las declaraciones por parte de la administración, el comisionado interino de la SSA, Lee Dudek, aclaró que, aunque algunas personas no tienen una fecha de fallecimiento asociada a su expediente, esto no implica que necesariamente estén recibiendo beneficios.

Datos de la propia entidad gubernamental indican que, en diciembre de 2024, 89,106 individuos, entre hombres y mujeres de 99 años o más, estaban registrados como beneficiarios, una cifra considerablemente menor a los "millones" mencionados por Trump y su administración.

Con sede en la Escuela de Medicina Chobanian y Avedisian de la Universidad de Boston, el Estudio de Centenarios de Nueva Inglaterra (NECS, por sus siglas en inglés), que desde 1995 investiga a personas de 100 años o más y a sus familiares, reportó que en 2021 había 89,739 centenarios en Estados Unidos. Esta cifra, similar a la registrada por la SSA en diciembre de 2024, contrasta con los números difundidos en denuncias relacionadas con un posible fraude.

Dudek explicó que "la agencia sigue iniciativas de integridad del programa establecidas hace mucho tiempo, que identifican a las personas que tienen una mayor probabilidad de haber fallecido debido a su edad o a informes de defunción incompletos". Añadió que se cruzan datos con los "Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de personas que no han utilizado la Parte A o la Parte B de Medicare durante tres años o más". Esto les permite "priorizar los casos de personas de 90 años o más, que actualmente están en situación de pago y viven en Estados Unidos, para determinar la elegibilidad continua para los beneficios del Seguro Social".

Como parte del proceso, la SSA, además, realiza entrevistas para confirmar si estas personas están vivas, y en caso de identificarse su fallecimiento, "se detiene inmediatamente el pago y se informa cualquier sospecha de fraude a la Oficina del Inspector General de la SSA", indicó Dudek.

Pagos indebidos, pero no a millones de centenarios

La confusión se debe, en parte, al sistema informático del Seguro Social, que utiliza un lenguaje de programación complejo y carece de un formato adecuado para las fechas. Esto provoca que algunas entradas con fechas de nacimiento incompletas o faltantes se registren por defecto con una referencia de más de 150 años atrás, según informó Associated Press.

Este sistema, con más de 60 años de antigüedad, utiliza COBOL , un lenguaje de programación que carece de una forma estandarizada para almacenar y procesar fechas. Por ellos, muchas fechas en COBOL deben codificarse como un número de referencia, generalmente siguiendo un estándar internacional, explicó al The Washington Post Manjeet Rege, director del departamento de ingeniería de software y ciencia de datos de la Universidad de St. Thomas. En este contexto, Wired señaló que “es posible que el grupo de jóvenes ingenieros de Musk no esté familiarizado con el [sistema]”.

Sin embargo, auditorías realizadas por inspectores generales en 2015 y 2023 revelaron que fueron pocas las personas, de los millones de centenarios en la base de datos de la SSA, que estaban recibiendo pagos.

La auditoría de 2023 encontró que solo “44,000” de las “18.9 millones” de personas de más de 103 años, de las cuales no había información sobre su defunción en los registros del Seguro Social, estaban recibiendo beneficios de la SSA.

Y en el caso de la auditoría de 2015, se identificó que, de una muestra de más de 6 millones de titulares de números de seguro social de los que no se tenía información sobre su fallecimiento en los registros, "solo 13 beneficiarios probablemente tenían 112 años o más".

Entre los años fiscales 2015 y 2022, la SSA emitió pagos indebidos por 71,800 millones de dólares, lo que equivale a menos del 1% del total desembolsado y, en su mayoría, correspondía a sobrepagos, según un informe del Inspector General de la agencia publicado en 2024. A inicios de enero de 2025, el Departamento del Tesoro anunció que recuperó más de 31 millones de dólares en pagos federales, incluidos los del Seguro Social, que habían sido enviados a personas fallecidas.

Conclusión

Es falso decir que “millones” de personas registradas en la base de datos de la SSA sin fecha de fallecimiento están recibiendo beneficios, como aseguran Donald Trump y Elon Musk. El comisionado interino de esta misma entidad, Lee Dudek, explicó que la ausencia de una fecha de defunción en los registros no implica necesariamente que esos individuos sigan recibiendo pagos. Señaló, además, que la SSA aplica controles de integridad, incluyendo entrevistas periódicas, para verificar la elegibilidad continua de los beneficiarios de 90 años o más. En diciembre de 2024, la SSA registró 89,106 personas de 99 años o más como beneficiarios del Seguro Social, una cifra alejada de los supuestos “millones” de beneficiados denunciados por Trump y Musk. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

* Esta verificación fue actualizada el 17 de marzo de 2025 para incluir la explicación del lenguaje de COBOL.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.