Es falso ese mensaje que exige un pago urgente por una supuesta multa de tránsito: no proviene del DMV

Un mensaje falso, que simula ser enviado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), urge a los destinatarios a realizar un pago mediante un enlace para cancelar una supuesta “multa de tránsito pendiente”, con la amenaza de suspender su licencia de conducir y el registro de su vehículo. Autoridades locales y estatales en Estados Unidos han alertado que ese mensaje de texto es en realidad una estafa.

“Aviso final del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)”, se lee al inicio del mensaje de texto, que advierte que “si no completa el pago antes del 30 de mayo de 2025” se tomarán medidas que incluyen la suspensión de la licencia y el registro del vehículo, además de la posibilidad de ser “procesado judicialmente” y que se vea afectado su “puntaje de crédito”. Usuarios han compartido en redes sociales capturas de estos mensajes con diferentes fechas límites para el pago.

Impostores lideran las estafas más reportadas en 2024

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) emitió una “alerta de estafa” en la que se incluye un mensaje con las mismas características del que estamos verificando. La agencia confirmó que ha “recibido reportes de esta estafa en todo el estado” y advirtió que “nunca se comunicará con ustedes por mensajes de texto para exigir pagos ni para amenazar con suspensión o arresto”. Aunque el FLHSMV admite desconocer “el alcance total de la estafa”, subraya que la “amenaza es seria”.

Florida no es el único estado afectado. El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York también se pronunció al respecto. “Estos estafadores saturan los teléfonos con estos mensajes de texto con la esperanza de engañar a los neoyorquinos desprevenidos para que entreguen su información personal”, se lee la declaración del comisionado Mark J.F. Schroeder en un comunicado de prensa publicado el 22 de mayo de 2025 en el sitio web del DMV de Nueva York.

Para poder detectar si se es objeto de una estafa de este tipo, el Departamento de Servicios de Tecnología de la Información de Nueva York recomienda prestar atención a errores de ortografía o diseño, lenguaje amenazante y enlaces (URLs) que imitan los sitios oficiales.

Una de las señales de alerta detectadas por elDetector es que el número desde el que supuestamente se envía el mensaje comienza con +63, código internacional que corresponde a Filipinas y no a Estados Unidos.

Además de las oficinas estatales del DMV, encargadas de emitir licencias de conducir, registrar vehículos y aplicar las leyes de tránsito, entidades gubernamentales locales han emitido alertas sobre fraudes relacionados con mensajes de texto falsos que intentan engañar a los ciudadanos haciéndose pasar por entidades oficiales.

“La categoría de estafa más reportada fue la de impostores”, especialmente aquellas que se hacen pasar por el gobierno, según información de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) correspondiente al año 2024. En esta categoría, las pérdidas crecieron 171 millones de dólares desde 2023, alcanzando un total de 789 millones en 2024.

Para protegerse, se recomienda registrar su número en el Registro Nacional de No Llamar, administrado por la FTC. Si cree haber sido víctima de estafa, repórtelo a las autoridades locales o a la Comisión Federal de Comercio en ReportFraud.ftc.gov.

Conclusión

Es falso el mensaje de texto que, haciéndose pasar por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), urge a realizar un pago a través de un enlace para evitar la suspensión de la licencia de conducir por una supuesta multa de tránsito. Agencias estatales, como el DMV de Nueva York y Florida, así como autoridades locales, han emitido alertas advirtiendo que no se comunican “por mensajes de texto para exigir pagos ni formular amenazas”. También instan a no hacer clic en el enlace incluido en el mensaje fraudulento, ya que se trata de una “estafa”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

