Las máquinas de votación NO fallaron en Maricopa “solo en distritos republicanos”, como dice Trump

“Así que en el condado de Maricopa están en ello de nuevo. Las máquinas de votación en gran número no funcionaron, pero solo en los distritos republicanos. La gente fue obligada a esperar durante horas, luego se cansó o tenía otras cosas que hacer y dejó las líneas de votación por miles. Incluso Kari Lake fue llevada a un distrito demócrata para poder votar. Otros no tuvieron tanta suerte. Esto es una estafa y un fraude, no es diferente a rellenar las urnas. Le robaron la electrón [ sic] a Blake Masters. ¡Hagan las elecciones de nuevo!”, dijo falsamente Trump en Truth Social.