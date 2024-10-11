Cambiar Ciudad
Es falso que Kamala Harris usó un teleprompter en el town hall con latinos de Univision

El telepromter tenía un texto de apoyo para el moderador del evento, el periodista Enrique Acevedo, según explicó él mismo a elDetector. El clip que circula en redes sociales muestra el inicio de la asamblea ciudadana y la bienvenida escrita, en español, por Acevedo.

Por:Equipo elDetector
El director de Noticias Univision, Daniel Coronell, desmintió cualquier uso del telepromter por Kamala Harris.
Es falso que la candidata demócrata, Kamala Harris, leyera sus respuestas durante el town hall con latinos organizado por Noticias Univision el jueves 10 de octubre de 2024. Después que finalizara la transmisión de “ Los Latinos Preguntan... Kamala Harris responde”, comenzó a circular un posteo en X (antes Twitter) afirmando en inglés que “Univision transmitió accidentalmente una prueba de que Kamala usó un teleprompter en su asamblea pública”.

El periodista y moderador del foro , Enrique Acevedo, respondió telefónicamente a elDetector sobre la dinámica del evento y negó que la vicepresidenta estuviese leyendo respuestas. “Nuestra política es nunca compartir el contenido de las preguntas, con ninguna de las personas a las que entrevistamos”, señaló. También lo desmintió Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision en X.

El telepromter tenía una bienvenida para el moderador y estaba en español

Una publicación en X, con más de 9.4 millones de visualizaciones para este 11 de octubre de 2024, dice falsamente que Kamala Harris estuvo leyendo las respuestas. El video fue publicado en varias cuentas vinculadas a grupos conservadores, algunas de las cuales suelen difundir desinformación.

Enrique Acevedo, el moderador del foro y la única persona en el escenario junto a la vicepresidenta y candidata presidencial durante el mismo, respondió en X a la publicación viral que “el apuntador mostró mi introducción (en español) y luego cambió a un cronómetro. Cualquier afirmación en sentido contrario es simplemente falsa”.

En llamada telefónica con elDetector, Acevedo dijo que la candidata demócrata se negó, incluso, a usar la traducción simultánea de las preguntas que le hacían, precisamente para no alimentar “teorías conspirativas”.

“El clip que circula en redes, además de editado, es del inicio del evento. En el teleprompter había un saludo y una breve introducción que yo escribí, en español, como apoyo para abrir en el programa y es el único texto que apareció en el [tele] prompter durante la hora del encuentro. Tampoco lo terminé utilizando porque le hablé a la candidata, al público, y apenas vi la cámara unos segundos. Eso era de apoyo. En ese contexto es muy difícil estar leyendo”, explicó Acevedo.

Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision, escribió en X, también en respuesta a la publicación que señala lo del teleprompter: “ Eso no es cierto. El teleprompter, con un texto escrito en español, era un apoyo para el moderador del townhall. Lo puedo decir con pleno conocimiento porque yo estuve a cargo del programa de televisión. Anoche publiqué este trino en inglés y ahora lo hago en español para que no quepan dudas”.

No es primera vez que tras un evento de este tipo, en redes se acusa falsamente a la vicepresidenta de usar apuntador. Ya en elDetector habíamos desmentido que Harris usaba aretes con apuntador en el debate presidencial del pasado 10 de septiembre de 2024.

Conclusión

Es falso que la candidata demócrata, Kamala Harris, haya leído sus respuestas de un teleprompter durante el town hall con latinos organizado por Noticias Univision este jueves 10 de octubre de 2024. Un clip de video que circula en X muestra el inicio del evento y el teleprompter con la bienvenida que escribió Enrique Acevedo, periodista y moderador del foro. Acevedo explicó, en llamada telefónica con elDetector, que el texto que se ve en la grabación de redes está en español y era una bienvenida escrita por él mismo, como apoyo, y fue el único texto que apareció en la hora que duró el encuentro con la candidata. Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision, también respondió a las falsedades que circulan en X. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

