Es falso que los aretes de Kamala Harris en el debate eran un apuntador, como afirman en redes sociales

No es primera vez que tras un debate surge la teoría “del auricular oculto”, como la calificó <i>The New York Times.</i>

Luego del debate presidencial del martes 10 de septiembre, empezó a circular la teoría de que la candidata demócrata, Kamala Harris, usó aretes apuntadores. En Facebook y X (antes Twitter) publicaciones con este señalamiento fueron ampliamente difundidas tanto en inglés como en español. Eso es falso.

PUBLICIDAD

Una página que hace seguimiento del estilo de Harris aclaró que son aretes de la marca Tiffany & Co, modelo Double Pearl. Notas de la comunidad en X, una función para que los usuarios puedan añadir contexto a publicaciones posiblemente engañosas, también apuntan a que los aretes de la candidata eran accesorios y no unos Nova H1, descritos como los “primeros y únicos únicos auriculares inalámbricos integrados en un par de pendientes de perlas sobre un clip bañado en oro o plata”; y un agente de prensa de Tiffany & Co confirmó a The Daily Beast que se trataba de uno de sus modelos.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Eran aretes estéticos

“Polémica en el debate después que Kamala Harris fuera descubierta aparentemente usando unos zarcillos con audífonos inhalambricos [sic], para que le soplaran las respuestas durante el debate contra Donald Trump”, se lee en una publicación en Facebook. En X, en una publicación en inglés, con más de 23 millones de reproducciones, se hizo una afirmación similar, con la fotografía de unos aretes-auriculares.

Las publicaciones en redes sociales con la teoría de los aretes-auriculares apuntan, sin bases, a que la vicepresidenta usó unos Nova H1.

Los posteos en redes sociales no presentan evidencias de que los aretes de Harris tuviesen una funcionalidad, más allá de lo estético. What Kamala Wore (Que llevaba Kamala), una página web independiente, dedicada a describir y evaluar el estilo de la candidata demócrata, publicó una reseña de lo que vistió y usó Harris el día del debate. Susan Kelley, periodista y propietaria de la página, lo describió como un “estilo familiar”.

PUBLICIDAD

Sobre los accesorios, What Kamala Wore dice : “La vicepresidenta también lució sus pendientes de perlas de los Mares del Sur de la colección Tiffany Hardwear. Anoche [día del debate] se difundió una extraña historia que afirmaba que la vicepresidenta llevaba pendientes con un receptor de audio. Me siento cómoda al afirmar que claramente no fue así; estos son los mismos pendientes de Tiffany que ha llevado durante meses”.

La página web puso la siguiente referencia sobre otros usos que le ha dado Harris a los aretes.

Fuente: What Kamala Wore.

Desde elDetector hicimos también una comparación entre los accesorios que usó Harris y los Nova H1, que se publicitan, y aunque similares por la perla que usan, los que lució Harris tienen una forma como de U abierta, que permite que se le vea el lóbulo de la oreja, mientras que los Nova H1 tienen el metal macizo que no permite que se vea la piel. Además, los que usó Harris están en el lóbulo, con la caída natural por el peso, y los Nova H1 se pueden usar en el helix o el antitrago , apuntando hacia la parte interna de la oreja.

Las notas de la comunidad en X afirman que “los rumores son infundados Harris llevaba pendientes de Tiffany & Co que ya había llevado muchas veces antes, no los pendientes Nova H1 Audio”.

Esta es la referencia que dejaron en X de los aretes en Tiffany & Co. Según The Daily Beast, un agente de prensa de la compañía de joyas les confirmó que se trataba de uno de sus modelos.

PUBLICIDAD

Reglas y teoría de vieja data

En las reglas que puso ABC News, promotora del debate del pasado 10 de septiembre, destaca que los candidatos no podían tener accesorios ni notas escritas previamente en el escenario, así como tampoco comunicarse con sus equipos de campaña durante los descansos comerciales.

No es primera vez que en un debate surge la teoría “del auricular oculto” , como reseñó The New York Times en 2020. El artículo refiere que la afirmación surgió en el año 2000, con una acusación contra Al Gore, posteriormente contra George Bush, Barack Obama, Hillary Clinton y Joe Biden. En ninguna se pudo comprobar que usaban, supuestamente, auriculares de apoyo.

Conclusión

Es falso que la candidata demócrata, Kamala Harris, haya usado unos aretes auriculares durante el debate del pasado martes 10 de septiembre de 2024, contra Donald Trump. La afirmación sin bases se compartió ampliamente en español e inglés, en Facebook y X (antes Twitter). Las publicaciones señalaban que llevaba unos Nova H1, descritos como los “primeros y únicos auriculares inalámbricos integrados en un par de pendientes de perlas”. Una página independiente, dedicada a estudiar el estilismo de Harris señaló que llevaba unos aretes de Tiffany & Co, y notas de la comunidad en X también señalaron que eran unos pendientes estéticos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.