Es falso que la FIFA haya decidido suspender a Estados Unidos como sede del Mundial 2026

Estados Unidos, Canadá y México comparten el papel anfitrión en la Copa del Mundo del próximo año.

Nos llegó al chatbot de elDetector y circula viralmente en TikTok, un video que afirma falsamente que “la FIFA decidió que la Copa del Mundo 2026 no se realizará en Estados Unidos”. El video basa su falsa narrativa en supuestas “razones políticas”.

Al 6 de junio de 2025, Estados Unidos, junto a México y Canadá, continúa siendo sede del Mundial 2026. Lo confirmamos con distintas informaciones oficiales sobre la logística y preparativos para el evento más grande del fútbol.

Estados Unidos y sus 11 ciudades siguen siendo sede anfitriona

“Ya es oficial. La FIFA decidió que la Copa del Mundo 2026 no se realizará en Estados Unidos. La FIFA tomó la decisión de quitarle la sede de la Copa a Estados Unidos, y la responsabilidad recae directamente en el presidente Trump. La organización enfrenta un gran problema logístico, luego de que miles de jugadores, entrenadores y aficionados declararan que no viajarán al país”, dice una voz masculina en el contenido viralizado en TikTok.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre la supuesta decisión de la FIFA. Y en caso de que hubiese sido así, medios de comunicación con credibilidad y trayectoria lo habrían reportado. Además, habría reacciones oficiales, por ejemplo, por parte del gobierno de Estados Unidos.

En la sección de noticias de la FIFA no hay nada referente a la supuesta suspensión de Estados Unidos como país sede. En contraste, sí hay información del 6 de junio de 2025, de la clasificación de Jordania por primera vez a un mundial, que hace referencia al evento en el que México, Canadá y Estados Unidos comparten el papel anfitrión. “Irónicamente fue Irak quien terminó con el sueño de Jordania de disputar el Mundial de México 1986. Sin embargo, cuatro décadas después, el equipo de Jamal Sellami estará entre los mejores combinados nacionales del planeta en Canadá, México y Estados Unidos”, destaca el artículo .

Desde elDetector enviamos un correo de consulta al departamento de medios de la FIFA. Al momento de publicar esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Conclusión

Es falso que la FIFA haya decidido suspender a Estados Unidos como sede del Mundial 2026, como afirma un video viralizado en TikTok, que también llegó al chatbot de elDetector. Al 6 de junio de 2025, Estados Unidos, al igual que México y Canadá continúa siendo sede del Mundial 2026. Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, una revisión en la sección de noticias de la web de la FIFA, de la página de la Copa Mundial 2026. Una información publicada este 6 de junio de 2025 en la página web de la FIFA, sobre la clasificación por primera vez de Jordania, ratifica que la disputa más importante del fútbol será en Estados Unidos, México y Canadá. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

