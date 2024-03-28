Cambiar Ciudad
Esta explosión no corresponde al derrumbe del puente en Baltimore: ocurrió en Crimea en 2022

El video que circula en redes en realidad registra un ataque ucraniano en la zona de Crimea, disputada bélicamente con Rusia, en octubre de 2022.

Alberto Andreo Sandoval's profile picture
Por:Alberto Andreo Sandoval
Las imágenes fueron captadas durante la guerra entre Ucrania y Rusia.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de X.

Es falso que el video en el que se ve una explosión desde un puente corresponda con el colapso del Francis Scott Key de Baltimore la madrugada del 26 de marzo de 2024, cuando el carguero de nombre Dali y bandera de Singapur colisionó contra uno de los pilares de la infraestructura provocando que se derrumbara, como aseguran publicaciones en Instagram, Facebook y X (antes Twitter).

En la grabación se ven –de noche y alumbrados por decenas de farolas– cuatro carriles de un puente, dos en cada dirección, transitados por algunos vehículos cuando, de repente, una enorme explosión ocurre al fondo, seguida de fuego y humo. Los textos que acompañan el video en los posts comentados aseguran que lo que se ve es el momento en el que el enorme carguero colisionó contra el puente de Baltimore. Pero no es así, pues las imágenes están fuera de contexto.

En el momento de publicar esta verificación, y como informó Univision Noticias, el incidente provocó la muerte de seis latinos.

Crimea, octubre de 2022

Una búsqueda inversa de imágenes en Google, a partir de una captura del video analizado, facilita varias publicaciones en las que se relaciona la explosión con el ataque del ejército ucraniano, el 8 de octubre de 2022, contra un puente en Crimea, territorio controlado por Rusia, dentro de la guerra que enfrenta a los dos países desde hace años.

Con estos nuevos datos, hacemos una nueva búsqueda en Google, esta vez con las palabras clave “octubre 2022 puente crimea”, que nos permitió encontrar varias informaciones, entre ellas las de Univision Noticias y otras de medios internacionales, que detallaban el ataque ucraniano a esta infraestructura rusa el 8 de octubre de 2022 y que incluían las imágenes de la grabación analizada.

Conclusión

Es falso que el video en el que se ve una explosión en un puente corresponda al Francis Scott Key de Baltimore, que la madrugada del 26 de marzo se derrumbó tras la colisión de un carguero contra uno de sus pilares. Las imágenes están fuera de contexto, ya que recogen el ataque del ejército ucraniano contra una infraestructura rusa de este tipo en Crimea, dentro del conflicto que enfrenta a ambos países desde hace años. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

