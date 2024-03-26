Colapso del puente de Baltimore: las seis víctimas son originarios de México y Centroamérica

Video Inmigrantes hispanos: ¿qué se sabe de los fallecidos por el colapso del puente en Baltimore?

La embestida del barco carguero que derrumbó el puente Francis Scott Key de Baltimore la madrugada del martes dejó al menos seis víctimas que han sido identificadas como trabajadores hispanos.

Los seis eran parte de un equipo de construcción que trabajaba en la reparación del asfalto del puente, una importante arteria de comunicación en la zona de Baltimore.

Los primeros en ser identificados fueron: Miguel Luna, quien según Casa, una ONG que ayuda a comunidades inmigrantes, era un salvadoreño padre de tres que trabajaba en el puente y nunca regresó. Y Maynor Suazo, hondureño de 39 años, originario de Azacualpa, departamento de Santa Bárbara, en el oeste del país, y llevaba 18 años viviendo en Estados Unidos, señaló García.

Además esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que dos de las víctimas son mexicanos.

Todos fueron dados por muertos debido al frío y el tiempo que había pasado desde que cayeron al agua. El coronel Roland L. Butler Jr., de la Policía Estatal de Maryland, dijo en la noche del martes que abandonaban la misión de rescate y pasaban a buscar en la recuperación de los cadáveres.

La embarcación de 985 pies de largo chocó contra uno de los soportes del puente de 1.6 millas, lo que provocó que el tramo se derrumbara y cayera al agua en cuestión de segundos.

En este gráfico te contamos cómo el enorme barco carguero colisionó contra uno de los pilares del puente, desencadenando su derrumbe:

De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, los operadores del carguero Dali emitieron una llamada de emergencia diciendo que el barco había perdido energía momentos antes del accidente, pero el barco aún se dirigía hacia el tramo a "una velocidad muy, muy rápida", dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore.

El gobierno de Guatemala confirma que dos de sus connacionales están entre los desaparecidos

La Cancillería de Guatemala confirmó que dos de sus connacionales se cuentan entre la cuadrilla que cayó del puente en el momento del colapso.

"Los guatemaltecos fueron parte de un total de ocho trabajadores que se encontraban reparando el asfalto sobre el puente en el momento del siniestro. Dos fueron rescatados", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Los guatemaltecos son dos hombres de 26 y 35 años, originarios de los departamentos de Petén y Chiquimula, en el norte y oeste de Guatemala, respectivamente, según el texto, citado por AFP.

El comunicado agregó que al lugar de los hechos se había desplazado la cónsul para "asistir a las familias" de las víctimas y dar seguimiento "a las acciones de búsqueda y rescate que se realizan".

Qué se sabe del carguero que provocó el colapso

El aviso del barco permitió a las autoridades limitar el tráfico de vehículos en el tramo. Además, el accidente ocurrió a la 1:30 a. m., mucho antes de la ajetreada mañana. Se estima que por el puente circulaba un promedio de 30,800 vehículos por día en 2019.

El barco es propiedad de Grace Ocean Private Ltd., con sede en Singapur y, ya había tenido un serio incidente en 2016, cuando se estrelló contra un muelle en un puerto de Bélgica.

No hubo reportes de heridos entre los miembros de la tripulación.

Una inspección del Dali en junio pasado en un puerto de Chile identificó un problema con la “propulsión y maquinaria auxiliar” del barco, según Equasis, un sistema de información marítima. La deficiencia involucraba medidores y termómetros, pero los registros en línea del sitio web no daban más detalles.

La inspección más reciente del Dali fue realizada por la Guardia Costera de Estados Unidos en Nueva York en septiembre. Según los datos de Equasis, el “examen estándar” no encontró ninguna deficiencia.

¿El puente estaba en óptimas condiciones?

Por su parte, el puente Francis Scott Key con el que colapsó el carguero fue construido en los años 70 y más de 11 millones de autos transitaban cada año ahí. La estructura tenía cuatro carriles y medía 1.6 millas de largo sobre el río Patapsco, que los enormes barcos de carga utilizan para llegar a la bahía de Chesapeake y luego al océano Atlántico.

En junio pasado, los inspectores federales calificaron el puente de 47 años como en condiciones aceptables. Pero la estructura no parecía tener protección antichoque, dijeron los expertos.

En este video la ingeniera civil Darlys Arcia Pozo explica qué pudo pasar:

Entre 1960 y 2015, se produjeron 35 derrumbes importantes de puentes en todo el mundo debido a colisiones de barcos o barcazas, con un total de 342 personas muertas, según un informe de 2018 de la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático.

Dieciocho de esos colapsos ocurrieron en Estados Unidos.

Entre ellos se encontraba un incidente de 2002 en el que una barcaza chocó contra el puente de la Interestatal 40 sobre el río Arkansas en Webbers Falls, Oklahoma, provocando que los vehículos cayeran al agua. Catorce personas murieron y 11 resultaron heridas.

En 2001, un remolcador y una barcaza chocaron contra el Queen Isabella Causeway en Port Isabel, Texas, provocando que una sección del puente cayera 80 pies a la bahía. Ocho personas murieron.

Una pesadilla logística se avecina

Es casi seguro que el colapso creará una pesadilla logística durante meses, si no años, en la región, provocando el cierre del tráfico marítimo en el puerto de Baltimore. El accidente también afectará el tráfico de carga y de pasajeros.

El puerto es un importante centro de transporte marítimo de la costa este. Sin embargo, no es probable que el colapso tenga un gran efecto en el comercio mundial porque Baltimore no es parada vital para buques portacontenedores. Su relevancia gira en torno a bienes como equipos agrícolas y automóviles, dijo Judah Levine, jefe de investigación de la plataforma global de reserva de carga Freightos.

El Dali se dirigía de Baltimore a Colombo, Sri Lanka, con bandera de Singapur, según datos de Marine Traffic.

El presidente Joe Biden dijo el martes que planea viajar a Baltimore "lo antes posible" y que espera que el gobierno federal asuma el costo total de la reconstrucción del puente.