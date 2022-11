En el Día de Muertos no se adora la muerte o a la Santa Muerte (aunque suene similar)

El culto de la Santa Muerte comenzó a realizarse de manera clandestina y es cuestionado por la Iglesia católica porque lleva causas no necesariamente benévolas: se le hacen peticiones de protección como a cualquier otro santo, o se pide “que ayude a una persona que esté involucrada en un crimen a que no lo maten, que no lo atrapen o que pueda hacer daño”, dijo a elDetector Lorena Ojeda Dávila.