Es falso que el programa "Direct File" del IRS esté inactivo, como dicen en redes

Elon Musk no eliminó el programa Direct File; está disponible en 25 estados.

En medio de posibles recortes de personal en el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), como parte de las medidas tomadas por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por el multimillonario Elon Musk, surgen mensajes en redes sociales sobre la eliminación de Direct File, un programa que permite a los contribuyentes presentar sus impuestos en línea de forma gratuita. Sin embargo, esta afirmación es falsa. La propia agencia federal confirmó que la herramienta sigue vigente.

“El programa Direct File del IRS [ha sido] eliminado”, se lee en texto de un reel compartido en TikTok el 4 de febrero de 2025. En el video, se asegura que Musk eliminó el programa “del sitio web del IRS”. Un mensaje similar también fue difundido en Instagram.

Disponible en 25 estados para residentes elegibles

Contrario a lo que dice el post que estamos verificando, respecto a que este programa ha sido eliminado, el propio IRS respondió vía correo electrónico a elDetector que “ Direct File está en funcionamiento”.

La agencia federal, además, proporcionó el enlace al programa, disponible tanto en inglés como en español, lo que desmiente la afirmación de que haya sido eliminado del sitio web de la agencia. Desde elDetector accedimos y verificamos que el enlace seguía activo hasta el momento de la publicación de esta nota.

Este programa está disponible únicamente para los residentes de 25 estados que hayan vivido y trabajado en ellos durante 2024. Para obtener más detalles sobre cómo presentar tu declaración a través de Direct File, haz clic aquí . Si deseas verificar tu elegibilidad, visita directfile.irs.gov .

Conclusión

Es falso que Elon Musk haya eliminado el programa del IRS “Direct File”, que permite presentar la declaración de impuestos en línea de forma gratuita, como afirma un video difundido en TikTok. La propia agencia federal confirmó a elDetector que el programa “está en funcionamiento” y, en su respuesta, incluyó el enlace oficial, al cual accedimos y verificamos que sigue activo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

