Gobierno de Trump planea despedir a la mitad de la fuerza laboral del IRS

El Servicio Interno de Rentas (IRS) está adelantando un plan para reducir su fuerza laboral en un 50% mediante una combinación de despidos, renuncias y ofertas de retiro temprano, según dos personas familiarizadas con la situación que hablaron con varios medios en condición de anonimato. Se trata de un giro de tuerca adicional del gobierno en su empeño de reducir el tamaño del gobierno federal.

Disfuncionalidad en el IRS

Desde su inicio el 20 de enero, el gobierno de Trump ya ha despedido a más de 7,000 empleados del IRS, la mayoría de ellos en periodo probatorio, recientemente contratados, por lo que tenían protecciones laborales menores que trabajadores con más antigüedad. Otros han aceptado la oferta de retiro temprano de Elon Musk y su Agencia de Eficiencia gubernamental DOGE.

Se espera que esos recortes, así como las deserciones regulares, cuenten para alcanzar el objetivo del gobierno de reducir a la mitad el número de personas que trabajan en el IRS, que a la llegada de Trump a la Casa Blanca contaba con cerca de 90,000 empleados, dijeron dos de las fuentes que hablaron con The Associated Press.

Una reducción de plantilla de decenas de miles de empleados creará “disfuncionalidad” dentro de la agencia, dijo John Koskinen, excomisionado del IRS.

Los empleados del IRS procesan millones de declaraciones de impuestos cada año y realizan auditorías, que en algunos casos son procesos complejos que requieren de experticia y tiempo.

La falta de empleados puede tener como consecuencia que los contribuyentes tengan que esperar más tiempo para recibir sus reembolsos o encuentren dificultades para comunicarse con la agencia, mientras que tanto las grandes corporaciones como los contribuyentes con grandes fortunas podrían enfrentar una verificación menor de sus declaraciones impositivas.

Koskinen y otros seis excomisionados del IRS advirtieron a The New York Times a principios de este mes que “las reducciones agresivas en los recursos del IRS solo harán que nuestro gobierno sea menos efectivo y menos eficiente en la recaudación de los impuestos que el Congreso ha impuesto”.

