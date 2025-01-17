Cambiar Ciudad
Es falso que esos bomberos encontraron una imagen religiosa que se salvó de los incendios en Los Ángeles: ocurrió en Europa

La imagen está fuera de contexto ya que el suceso se registró en 2023 en Serbia, país del sureste europeo.

Alberto Andreo Sandoval's profile picture
Por:Alberto Andreo Sandoval
Los incendios de Los Ángeles se han cobrado, al menos, la vida de 25 personas.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Facebook.

Es falso que los bomberos que luchan contra los incendios en Los Ángeles este enero de 2025 encontraron una imagen religiosa cristiana que se salvó de las llamas, como asegura una publicación en Facebook que incluye una foto del presunto hallazgo. En la imagen aparecen dos bomberos sobre un tejado medio destruido por los fuegos, uno sujetando el cuadro y ambos con aparentes gestos de celebración. El hecho ocurrió en Serbia, país europeo, en julio de 2023, por lo que está fuera de contexto.

“Bomberos que combaten los incendios en Los Ángeles sostienen imagen de Nuestra Madre Santísima”, dice el texto que acompaña la foto, que además pide una oración por estos profesionales “que arriesgan sus vidas para proteger a las personas”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La foto se tomó en Serbia, Europa, en 2023

Una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens da entre sus resultados una publicación en Instagram en la que aparece la misma foto, solo que se la ha dado la vuelta lateralmente. Es decir, el bombero que aparece de pie con el brazo izquierdo en alto en la primera foto, en la segunda es el brazo derecho el que tiene alzado.

En ese mismo post hay otra imagen del salvamento del cuadro religioso, tomada de abajo hacia arriba, al contrario de la primera, en la que se ve a los dos bomberos haciendo los mismo gestos, solo que no se ve tanto tejado. El texto de la publicación afirma, en inglés, que “en Ruma (Serbia), los bomberos encontraron un cuadro de María, madre de Jesús, casi intacto en el incendio de una casa”.

Una nueva búsqueda inversa, pero con esta última imagen, facilita varias publicaciones que fechan las fotos en julio de 2023.

Con el lugar, Ruma, y la fecha de julio de 2023, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google “ruma incendio iglesia virgen julio 2023” tras traducirlas al serbio, lo que nos lleva a varios medios de ese país que informaron que el 13 de julio de 2023 los bomberos rescataron de una vivienda que se incendió un cuadro de una virgen y Jesús.

Conclusión

Es falso que la imagen en la que aparecen dos bomberos con una tablilla religiosa cristiana tras recuperarla en buen estado de una casa en llamas se tomase en Los Ángeles, en medio de los incendios que han arrasado partes de la ciudad en enero de 2025, como asegura el texto de un post que acompaña a la foto en Facebook. Búsquedas inversas de imagen en Google Lens, y con palabras clave en el mismo buscador, revelan que el suceso ocurrió en Serbia, país del sureste de Europa, en julio de 2023, por lo que además la instantánea está fuera de contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos :

