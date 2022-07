Biden NO tiene cáncer y tampoco lo “confundió” con el covid-19 del que se contagió

Es falso que Joe Biden tiene cáncer. Todo derivó de una afirmación errónea que hizo en Massachusetts y que generó desinformación en redes sociales sobre su salud. Andrew Bates, un portavoz de La Casa Blanca, citó un tuit del editor en jefe de The Fact Checker, de The Washington Post, Glenn Kessler, en el que refiere al último examen médico del presidente, de fecha 19 de noviembre de 2021, en el que su médico tratante menciona los cánceres de piel que le fueron extirpados antes de asumir la presidencia, producto del tiempo que pasó al sol en su juventud. También es falso que haya confundido cáncer con covid-19, horas antes, cuando erróneamente dijo lo del cáncer, no le habían detectado el virus, y además en su discurso en Massachusetts hablaba de la contaminación y el cambio climático, no de la pandemia, el covid, o la infección con SARS-CoV-2. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.