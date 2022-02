¿Con la mascarilla N95 o KN95 te puedes asfixiar e intoxicarte con el dióxido de carbono que generas al respirar?

Daniel Pahua, académico de Salud Pública de la Universidad Autónoma de México (UNAM), explicó a AFP Factual que la sensación de agobio no es una asfixia real, “es más bien una sensación de falta de aire, pero es porque no estamos acostumbrados. En las industrias el uso de cubrebocas médico o las N95 se usan en jornadas enteras de trabajo y no hay problema”.