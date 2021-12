¿Desarrollaron Bill Gates y Microsoft un videojuego sobre la variante ómicron en 1999?

Es falso que los creadores del juego ‘ Omikron: The Nomad Soul’, puesto a la venta en 1999, tuviesen algún conocimiento de que en 2021 habría una pandemia o predijeran de alguna forma oculta de la aparición de la variante ómicron. Que el nombre del juego utilice una palabra como la de la variante del coronavirus no significa que tengan relación alguna. También es falso que este videojuego fue desarrollado por la empresa Microsoft o su cofundador, Bill Gates. La empresa lo niega y no consta esa participación en la web de la compañía que lo desarrolló, la francesa Quantic Dream. Como el videojuego, varias empresas usan la letra griega ómicron en sus nombres desde hace años. Eso no las hace sospechosas de tener algún vínculo con la variante del coronavirus. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.