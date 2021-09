Es falso que los afroestadounidenses son “el grupo más grande” sin vacunar “en la mayoría de los estados” de EEUU, como dijo Dan Patrick

Es falso que los afroestadounidenses son “el grupo más grande” sin vacunar “en la mayoría de los estados” de EEUU, como afirmó el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, en una entrevista en Fox News. Estimaciones de la Oficina del Censo desmienten las palabras de Patrick: son los blancos, no los negros ni los hispanos, el grupo de población que menos se ha vacunado. Al día siguiente de sus declaraciones, Patrick aclaró que se refería a “tasas de vacunación”. Sí es cierto que en porcentaje de vacunados por raza y etnia, los afroestadounidenses son los que menos se han vacunado, pero en números y no en porcentajes la cantidad de blancos sin vacunar es mayor. Y en su declaración original Patrick no mencionó el término "tasas de vacunación".