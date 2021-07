¿La variante delta es más mortal y no puede detectarse con una prueba de PCR, como asegura una cadena de WhatsApp?

Es mucho lo que sobre la variante delta del nuevo coronavirus se está difundiendo. Una cadena de WhatsApp señala falsamente que no se aloja en la zona nasofaríngea (parte superior de la garganta detrás de la nariz) y que la infección no puede ser detectada por pruebas con hisopos nasales, como las PCR. También asegura que no causa tos ni fiebre, lo cual no se puede afirmar pues si bien la incidencia de estos síntomas ha disminuido, eso no quiere decir que no los haya. También le falta contexto a la afirmación de que esta ola es mucho más mortal que la primera pues el impacto depende de la vacunación. Por lo pronto, no hay evidencias de que esta variante sea más letal.