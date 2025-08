Falsedades y afirmaciones engañosas, verificamos a Trump en sus eventos en Las Vegas y Coachella el pasado fin de semana

“¿Por qué querrían [dejar entrar al país] a presos, miembros de pandillas, traficantes de drogas. ¿Por qué querría asesinos, por cierto? ¿13,099 asesinos? ¿Por qué quieren a esta gente en nuestro país?”. ENGAÑOSO.

A 21 de julio de 2024, 13,099 personas condenadas por homicidio y no ciudadanas han entrado en Estados Unidos y no habían sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las cifras se extraen de una carta del 25 de septiembre de 2024 que el director interino del ICE, Patrick Lechleitner , envió al congresista republicano Tony Gonzales en respuesta a su petición por saber el número de no ciudadanos que habían cometido un crimen, pero no estaban bajo custodia de ICE.