Es falsa esa supuesta portada de BBC Mundo con información sobre sobornos en las elecciones de Venezuela

“Nicolás Maduro pagó 32 millones de dólares a Elvis Amoroso [ presidente del Poder Electoral de Venezuela ] para que lo nombrara ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela”, se lee en un texto que simula ser un titular de la agencia pública de noticias de Reino Unido .

Desmentido por la BBC

Desde la redacción central de BBC Mundo, en Londres, certificaron en una consulta por correo electrónico de elDetector que la publicación que circula es falsa y que ni siquiera se corresponde con el estilo gráfico de su página web.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens , en sus concordancias exactas , nos llevó a cinco resultados sobre la publicación que atribuyen falsamente a BBC Mundo, todos en redes sociales y ninguno en la web de la agencia londinense.

En Google, con el enunciado completo del supuesto titular, hicimos una búsqueda que no arrojó resultados vinculados a BBC Mundo.

De acuerdo con la respuesta que dieron desde la redacción central de ese medio en Londres, hicimos una comparación de estilo gráfico y, efectivamente, no es ni similar a la que se utiliza en la web de BBC Mundo. Un detalle adicional es que la agencia, de acuerdo con los servicios que prestan y que detallan en su página web, no tiene prensa escrita o periódicos. En la publicación desinformante en redes sociales escribieron en el encabezado “Prensa BBC News Mundo”.

Imagen Captura de Facebook y web de BBC News.

En su cuenta de X (antes Twitter), BBC News Mundo publicó este 6 de julio de 2024, un desmentido en el que afirman “la noticia es completamente falsa y no fue elaborada ni divulgada por BBC Mundo”.

Conclusión

Es falsa esa supuesta portada de BBC Mundo con información sobre sobornos en las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela. Desde la redacción central de BBC Mundo, en Londres, certificaron en una consulta por correo electrónico de elDetector que la publicación que circula es falsa y que ni siquiera se corresponde con el estilo gráfico de su página web. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y del supuesto titular en Google, no arrojó resultados vinculados a la agencia pública de Reino Unido. En X, BBC News Mundo publicó también un desmentido. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

