Es falsa esa supuesta portada de BBC Mundo con información sobre sobornos en las elecciones de Venezuela
A través del chatbot de elDetector, nos consultaron sobre una imagen con el logo de la agencia pública de noticias de Reino Unido. Es una falsa portada que ni siquiera se corresponde con el estilo gráfico, respondieron desde Londres a elDetector. (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).
Es falsa esa imagen en la que se ve una supuesta portada, tipo periódico, de BBC Mundo con “información” sobre las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela. La fotografía nos llegó como consulta al chatbot de elDetector y circula también viralmente en Facebook e Instagram.
“Nicolás Maduro pagó 32 millones de dólares a Elvis Amoroso [ presidente del Poder Electoral de Venezuela] para que lo nombrara ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela”, se lee en un texto que simula ser un titular de la agencia pública de noticias de Reino Unido.
¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:
Desmentido por la BBC
Desde la redacción central de BBC Mundo, en Londres, certificaron en una consulta por correo electrónico de elDetector que la publicación que circula es falsa y que ni siquiera se corresponde con el estilo gráfico de su página web.
Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, en sus concordancias exactas, nos llevó a cinco resultados sobre la publicación que atribuyen falsamente a BBC Mundo, todos en redes sociales y ninguno en la web de la agencia londinense.
En Google, con el enunciado completo del supuesto titular, hicimos una búsqueda que no arrojó resultados vinculados a BBC Mundo.
De acuerdo con la respuesta que dieron desde la redacción central de ese medio en Londres, hicimos una comparación de estilo gráfico y, efectivamente, no es ni similar a la que se utiliza en la web de BBC Mundo. Un detalle adicional es que la agencia, de acuerdo con los servicios que prestan y que detallan en su página web, no tiene prensa escrita o periódicos. En la publicación desinformante en redes sociales escribieron en el encabezado “Prensa BBC News Mundo”.
En su cuenta de X (antes Twitter), BBC News Mundo publicó este 6 de julio de 2024, un desmentido en el que afirman “la noticia es completamente falsa y no fue elaborada ni divulgada por BBC Mundo”.
Conclusión
Es falsa esa supuesta portada de BBC Mundo con información sobre sobornos en las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela. Desde la redacción central de BBC Mundo, en Londres, certificaron en una consulta por correo electrónico de elDetector que la publicación que circula es falsa y que ni siquiera se corresponde con el estilo gráfico de su página web. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y del supuesto titular en Google, no arrojó resultados vinculados a la agencia pública de Reino Unido. En X, BBC News Mundo publicó también un desmentido. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.
¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.
Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.
Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos :