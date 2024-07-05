Es falso que esta sea una foto del paso del huracán Beryl por Jamaica, como afirman en redes

Es falso que la imagen en la que se ven dos camiones orillados y semi volteados, rodeados de postes telefónicos o de luz partidos y ladeados y una persona que parece estar volando entre los dos vehículos, muestre el resultado del paso del huracán Beryl por Jamaica, como asegura una publicación en Facebook . La supuesta fotografía es un montaje.

Sobre la imagen puede leerse, en su parte superior, “algo terrible hace minutos”, y en su parte inferior, “huracán Beryl en Jamaica”. El texto que acompaña a la supuesta foto dice que “Beryl está destrozando” esa isla caribeña. Si bien es cierto que el paso de este huracán por el Caribe, incluida Jamaica, está siendo muy destructivo, como informamos en Univision Noticias, la imagen no tiene ninguna relación con los destrozos ocasionados por este.

Misma imagen, diferentes fechas y países

Una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens facilita varios resultados en los que vemos la misma foto, supuestamente asociada a México. Sin embargo, al hacer clickr en cualquiera de los videos no aparece la foto analizada.

La imagen es la portada del video, también conocida como miniatura de portada o thumbnail . Para poder conseguirla utilizamos la aplicación thumbnailsave.com , que captura la misma.

Observamos así que un video con imágenes de Beryl en México, publicado en YouTube el 4 de julio de 2024, utiliza la miniatura, aunque cambiando el texto que aparece sobre ella. Otra grabación toma como referencia esa imagen exacta, solo que la ubica, en general , en “el Caribe”.

También es exactamente la misma que abre un video subido en esa misma plataforma, pero en abril de 2024 , y que habla sobre tormentas en China.

Publicada en abril de 2024 en YouTube, también hay otra grabación ubicada en México que utiliza esa imagen de portada, con la pequeña diferencia de que en esa, además, se observa un helicóptero de rescate en la parte superior izquierda. Tanto las imágenes del video en China como este último son de varias semanas antes de la llegada de Beryl a Jamaica el 4 de julio .

Parte de la misma imagen, diferentes fechas y países también

En la búsqueda inversa encontramos, además, portadas en las que aparecen partes de la imagen analizada. Por ejemplo, un video de septiembre de 2023 sobre inundaciones en Grecia, en el que vemos el camión semi volteado con un container verde que aparece en la imagen analizada y el poste de luz o comunicaciones vencido sobre él. Sin embargo, en la parte izquierda de la foto, supuestamente, hay un coche oscuro y una persona sobre lo que parece una corriente de agua, un puente más a la izquierda y, en el cielo, un avión.

Es la misma composición que se utiliza para ilustrar la portada de un video subido a YouTube en abril de 2023 sobre fenómenos climatológicos en Alemania.

También tenemos ejemplos en los que se ha usado la parte derecha de la imagen analizada, en la que aparece un camión con dos remolques volcados parcialmente hacía la izquierda, y a los que se han añadido, por ejemplo, rayos y árboles. El video que la utiliza habla de tormentas en Croacia y fue posteado en julio de 2023 .

Estos últimos ejemplos confirman que tanto la imagen analizada como las diferentes versiones han sido manipuladas y son un montaje con diversos elementos que varían, ya sean los camiones, las personas o los postes que se observan.

En los resultados de la búsqueda inversa no hay ninguna publicación en un medio de comunicación de prestigio que recoja la imagen analizada, lo cual suma más dudas a la veracidad de la misma, sobre todo cuando en ella aparece, supuestamente, una persona que parece estar volando.

Conclusión

Es falso que la imagen en la que vemos dos camiones semi volteados, postes telefónicos o eléctricos partidos y ladeados, y a una persona que parece estar volando entre los dos vehículos, sea una foto del paso del huracán Beryl en su paso por Jamaica. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens de revela que la misma se ha utilizado para ilustrar otros videos de catástrofes naturales en otros países y en fechas anteriores. Además, encontramos que tanto la parte derecha como la izquierda de la publicación analizada se cambió en otros posts para eliminar o añadir otros elementos relacionados con los destrozos ocasionados por otras catástrofes naturales. Estas instantáneas han sido editadas, es decir, son un montaje. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

