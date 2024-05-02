La Facultad de Ingeniería de la UNAM no desconoció que la candidata mexicana Xóchitl Gálvez sea egresada de esa universidad

Circula en X (antes Twitter) y Facebook un comunicado que atribuyen a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en el que se lee: “Mensaje a la comunidad de la Facultad de Ingeniería. Desconocemos a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz como egresada de esta facultad”. La imagen tiene el logo de esa Facultad y está fechada el 28 de abril de 2024. Pero el comunicado que alude a esa candidata presidencial en las elecciones mexicanas del 2 de junio es falso.

La Facultad de Ingeniería de la UNAM publicó un desmentido y desde elDetector hallamos en el Registro Nacional de Profesionistas de México los datos de Gálvez, que dan cuenta de cuándo se graduó de la UNAM, el título que obtuvo y el número de su cédula profesional , una autorización necesaria para ejercer profesionalmente en México.

Xóchitl Gálvez , candidata presidencial de México por el PRI-PAN-PRD, sí es egresada de la facultad de ingeniería de la UNAM, a diferencia de lo que afirma el falso comunicado que circula en redes sociales.

Luego de que desde el pasado 28 de abril de 2024 comenzara a circular el supuesto comunicado, la Facultad de Ingeniería de la UNAM difundió el 29 de abril de 2024 , en su página de Facebook, un texto en el que informa que no ha emitido ese mensaje. “Recordamos que los comunicados oficiales sólo serán publicados por las redes institucionales”, agrega.

Desde elDetector buscamos los datos de Xóchitl Gálvez en el Registro Nacional de Profesionistas , un sitio web de carácter público del gobierno federal, en el que apuntan “los profesionistas que registran sus títulos y cuentan con cédula profesional con efectos de patente”. Encontramos que aparece su cédula profesional y se identifica que posee licenciatura en ingeniería en computación, de tipo C1 (que se otorga a personas con licenciatura, maestría, doctorado y TSU). El documento señala que fue expedido en 2010 por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Estas desinformaciones ocurren después de que investigaciones de la edición mexicana del diario El País, de España, dieran cuenta de que al menos seis párrafos de la tesis de grado de Xóchitl Gálvez eran plagiados (copió párrafos y no dio crédito a sus autores). Pero tras abrirse una investigación, la UNAM, luego de un dictamen del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, emitió un fallo el 3 de noviembre de 2023 en el que concluye que “se trata de un trabajo original que cumple con las finalidades de la modalidad de titulación con la que se graduó".

Conclusión

Es falso el supuesto comunicado que circula en redes sociales atribuido a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que dice desconocer a Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México, como egresada de esa Facultad. La propia Facultad de Ingeniería de la UNAM lo desmintió. Desde elDetector comprobamos que su cédula profesional se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas de México, que informa que Gálvez egresó en 2010 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM con el título de licenciatura en ingeniería en computación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

