Estas NO son imágenes de bombarderos B-2 de EEUU derrumbados por Irán: son creaciones digitales

Tras el ataque lanzado el 21 de junio por Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán, han sido compartidas en redes sociales distintas imágenes de bombarderos B-2 estadounidenses supuestamente derribados por fuerzas iraníes. Sin embargo, las mismas son falsas: las autoridades estadounidenses no reportaron daños a las aeronaves que participaron en la operación y, en elDetector, encontramos que las supuestas fotografías y videos fueron creados con inteligencia artificial (IA).

Generadas con la IA de Google

En X fue publicado un post el 22 de junio de 2025 que dice, en inglés: “Última hora: uno de los bombarderos B-2 de EEUU que lanzaron bombas rompe-búnker de 30,000 libras en las localidades iraníes de Fordow, Natanz y Isfahan se estrelló dentro de Irán”. La afirmación va acompañada de una imagen de un supuesto B-2 con el ala izquierda dañada, escombros a su alrededor y personal de emergencia situado en distintos lugares del terreno.

Hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y en la sección “sobre esta imagen”, se afirma que la misma fue “creada con la IA de Google”. El famoso motor de búsqueda coloca marcas de agua invisibles en las creaciones generadas por su herramienta de inteligencia artificial, por lo que puede detectar fácilmente todas las piezas creadas digitalmente por su propio sistema.

“Otro bombardero B2 derribado por el ejército iraní”, dice, en inglés, una publicación compartida en TikTok el mismo 22 de junio de 2025, en la que se ve un supuesto B-2 en una zona desértica, con daños en el lateral izquierdo. El video de 12 segundos muestra después a personas vestidas con lo que parece ser uniforme militar acercarse a la aeronave (que, por el tamaño de los hombres, tendría que ser un dron y no un B-2, que tiene 52 metros de envergadura).

En elDetector, hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y en la sección “sobre esta imagen”, el buscador indicó nuevamente que la misma fue “creada con la IA de Google”. Entre los resultados, también aparece un post de X que asegura que la supuesta foto fue creada con inteligencia artificial y que fue compartida el 16 de junio de 2025 (días antes del ataque en el que se emplearon los B-2 en Irán).

Mismo fondo, dos imágenes falsas

Un tercer post, compartido en X, dice, también en inglés: “Última hora: bombardero B-2 fue derribado por el ejército iraní”; y muestra otra supuesta imagen de una de estas naves, que esta vez parece estar totalmente carbonizada. El paisaje nuevamente es desértico, aunque alrededor aparentemente se ven personas que rodean la nave, una carretera y lo que parece ser un poblado visto desde el aire.

Lo primero que llama la atención es que el tamaño de las supuestas personas que rodean la aeronave parece superior al de un auto que circula por la carretera y al de las casas que constituyen el presunto poblado, con lo que ya sospechamos que se trata de una creación digital.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google arrojó, en este caso, imágenes muy similares pero de otro tipo de avión ubicado sobre un fondo muy parecido al de la supuesta foto que estamos chequeando, donde las personas igualmente tienen un tamaño desproporcionado en comparación con la carretera y las viviendas cercanas. Estas imágenes, supuestamente de un caza F-35 de Israel, también fueron catalogadas de falsas por el equipo de verificación de BBC, que encontró en ellas señales de “manipulación con IA”.

Además, la cuenta que publica esta imagen del supuesto B-2 se describe en su biografía en X como de “parodia y sátira”.

Las autoridades no informaron de daños a las aeronaves

Por otro lado, más allá de la evidencia de que todas las imágenes de los supuestos B-2 derribados fueron generadas digitalmente, es importante destacar también que las autoridades de defensa estadounidenses ofrecieron el domingo 22 de junio una conferencia de prensa en la que informaron que “no tuvieron conocimiento de ningún disparo contra el grupo [de aviones] al salir” de las zonas atacadas en Irán.

También el presidente Donald Trump informó ese domingo que los pilotos de los B-2 que habían participado de la operación aterrizaron “a salvo” en su base de Missouri y medios como Associated Press (AP) y CBS News captaron en imágenes el regreso de los bombarderos.

Conclusión

Son falsas esas imágenes de supuestos bombarderos B-2 de Estados Unidos derribados en Irán tras atacar instalaciones nucleares de ese país el sábado 21 de junio de 2025. Dos de las imágenes fueron generadas con la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google y una tercera tiene claros signos de manipulación digital, como que las personas que supuestamente aparecen al lado de la aeronave se ven más grandes que los autos o casas a su alrededor. Además, las autoridades estadounidenses informaron que sus aviones regresaron a salvo a casa y no recibieron disparos al salir de las zonas atacadas en Irán. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

