Cómo son los aviones B‑2 Spirit, los únicos capaces de bombardear la central nuclear de Fordo en Irán

Video Las imágenes de los nuevos ataques entre Irán e Israel: los servicios de emergencia buscan víctimas

Desde la mañana de este sábado, los sitios de monitoreo de vuelo habían identificado una actividad poco habitual: un grupo de aviones B‑2 Spirit se movía hacia el oeste, desde bases en EEUU y en medio de las crecientes tensiones con Irán.

Pese a haber dicho que concedería a Irán dos semanas para explorar la vía diplomática y a sus repetidas promesas de no participar en conflictos armados, Trump anunció horas más tarde que la Fuerza Aérea había golpeado tres sitios nucleares en Irán: Fordow, Natanz e Isfahán.

PUBLICIDAD

"Todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní. Se lanzó una carga completa de bombas sobre la instalación principal, Fordo. Todos los aviones están de regreso a casa", dijo.

No está claro de momento el alcance del impacto ni si se necesitará repetir el ataque, dada la profundidad y las barreras de concreto que separan la instalación nuclear de Fordow de la superficie.

Tampoco se conocen detalles de los aviones o el armamento implicados, pero fuentes del gobierno confirmaron a medios como CNN y The New York Time que EEUU utilizó sus aviones B‑2 Spirit para el ataque.

El presentador de Fox News Sean Hannity dijo que había hablado con Trump y que el mandatario le informó que las fuerzas estadounidenses utilizaron seis bombas "rompebúnkeres" en las instalaciones de Fordo.

La elección no es casual: el B‑2 Spirit, también conocido como "el bombardero invisible", es una de las aeronaves más avanzadas y costosas del arsenal estadounidense y la única en el mundo capaz de transportar con las bombas de casi 30,000 libras que podrían penetrar las infranqueables barreras de Fordo.

Cómo es el avión B-2, el único avión que puede cargar las destructivas bombas GBU-57 A/B

Desde que Trump comenzó a barajar la idea de una incursión estadounidense en el conflicto que inició Israel contra Irán hace dos semanas, expertos en armamentos e inteligencia señalaron que solo una bomba GBU-57 A/B, también conocida como "antibúnker", sería capaz de penetrar en algunas de las instalaciones más protegidas de Irán.

PUBLICIDAD

En teoría, estas pesadas bombas podrían ser lanzadas por cualquier bombardero capaz de soportar su enorme peso, pero hasta ahora, Estados Unidos solo ha configurado y programado al B-2 Spirit para esta carga.

Es, por tanto, el único avión en el mundo capaz de volar con una bomba de este tipo que, hasta ahora, no se había usado.

El B-2 es operado exclusivamente por la Fuerza Aérea y es producido por Northrop Grumman.

Según el fabricante, el B-2 puede transportar una carga útil de 40,000 libras, pero la Fuerza Aérea estadounidense ha declarado haber probado con éxito el B-2 cargado con dos bombas antibúnkeres GBU-57 A/B, con un peso total de unas 60,000 libras.

El bombardero tiene un alcance de aproximadamente 7,000 millas sin reabastecimiento y 11,500 millas con un solo reabastecimiento, y puede llegar a cualquier punto del mundo en cuestión de horas, según Northrop Grumman.

Cuáles son las características del B-2, el avión que EEUU habría utilizado para bombardear sitios nucleares en Irán

El B-2 tiene una característica silueta y cuenta con un recubrimiento absorbente de radar, lo que lo vuelve muy difícil de detectar y lo convierte en una herramienta clave en misiones de alto riesgo que requieren sigilo absoluto.

El B‑2 está propulsado por cuatro motores producidos por General Electric que le permiten alcanzar velocidades cercanas a las 630 millas por hora (Mach 0,95) y operar a altitudes de hasta 50,000 pies.

Además de armas convencionales, como bombas guiadas por GPS (JDAM) y misiles de precisión de largo alcance (JASSM), puede también cargar armamento nuclear, incluyendo bombas B61 y B83.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Air & Space Forces Magazine, hasta 2024, EEUU tenía solo 19 unidades operativas en la Fuerza Aérea, de las 21 originalmente construidas.

Su elevado costo, estimado en más de $2,000 millones por unidad (sumando investigación, desarrollo y mantenimiento), y la llegada de su sucesor —el B‑21 Raider— limitaron su producción, según la revista.

Cuándo se usó el B-2 antes y por qué se usa ahora en las instalaciones nucleares de Irán

Este bombardeo fue diseñado durante la Guerra Fría con el objetivo de penetrar las defensas antiaéreas más sofisticadas del mundo y ejecutar misiones tanto convencionales como nucleares.

El B-2 se usó por primera vez en combate en la guerra de Kosovo en 1999 y luego ha sido desplegado en Afganistán, Irak, Libia y Siria.

Su utilización en el ataque a Irán obedece no solo a su eficiencia para no ser detectado, sino a su capacidad para cargar la GBU-57 A/B contra Fordo.

Esta es la segunda instalación de enriquecimiento nuclear más importante de Irán después de Natanz y está construida en la ladera de una montaña cerca de la ciudad de Qom, a unas 60 millas al suroeste de Teherán.

Se cree que la construcción comenzó alrededor de 2006 y entró en funcionamiento por primera vez en 2009, el mismo año en que Teherán reconoció públicamente su existencia.

Además de estar a unos 260 pies bajo tierra y roca, el sitio está protegido por sistemas de misiles tierra-aire iraníes y rusos. Sin embargo, se cree que estas defensas aéreas ya hayan sido atacadas en la campaña israelí.

PUBLICIDAD

Mira también: