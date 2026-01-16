Redes Sociales

X está de vuelta tras caída mundial, ¿pero qué causó la interrupción hoy viernes 16 de enero de 2026?

Cerca de las 9:15 horas se alcanzó un pico, tan solo en Estados Unidos, de más de 77 mil informes de fallas.





Todo parece indicar que X está de vuelta luego de una caída mundial que desconectó durante varias horas a miles de usuarios de la red social de microblogging y de su chatbot de inteligencia artificial Grok.

De acuerdo con el sitio web de reportes de fallas Downdetector, cerca de las 9:15 horas se alcanzó un pico, tan solo en Estados Unidos, de más de 77 mil informes de usuarios que no podían ingresar a la app y al portal de X.

Los usuarios de otros países, entre ellos México, también reportaron problemas para ingresar a la red social. Antes del mediodía, los informes de fallas en X provenían de todas partes del mundo.

¿Por qué se cayó X?

Hasta el momento, la plataforma, antes conocida como Twitter, no ha informado por qué se cayó este viernes o cuáles fueron las causas de la interrupción mundial.

No obstante, como es habitual en el mundo digital, pudo haberse tratado de algún problema con el funcionamiento y operabilidad de los servidores de X.

Usuarios optan por Threads y otras redes sociales durante intermitencia

Ante la caída de X, algunos usuarios recurrieron a otro tipo de redes sociales, como Threads o Truth Social, para poder seguir compartiendo sus ideas e interactuando con otros internautas.

Pasado el mediodía, la situación parecía haberse normalizado en X y los usuarios poco a poco volvieron a comenzar a postear y consultar a Grok.

