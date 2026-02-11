JD Vance Vance publica y borra un mensaje sobre el "genocidio armenio": ¿por qué importa esa expresión? El equipo de Vance publicó y luego eliminó un mensaje en las redes sociales sobre la visita del republicano a un monumento que rinde homenaje a los armenios de principios del siglo XX asesinados por el Imperio Otomano.

El equipo del vicepresidente JD Vance publicó y luego borró un mensaje en redes sociales sobre su visita a un monumento en homenaje a los armenios fallecidos a principios del siglo XX por el Imperio Otomano.

El problema fue la publicación que utilizaba el término "genocidio armenio", una expresión que el gobierno estadounidense no ha utilizado históricamente para describir lo ocurrido, con la notable excepción de los años de Joe Biden.

La Casa Blanca atribuyó el hecho a un error del personal.

A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre su significado, lo que el propio Vance dijo y no dijo, y su importancia.

¿Qué visitó Vance en Armenia?

Vance visitó el Memorial del Genocidio Armenio, el monumento nacional oficial en memoria de los que murieron bajo el brutal control del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial.

La publicación inicial en la cuenta oficial de Vance en X afirmaba que visitaba el monumento "para honrar a las víctimas del genocidio armenio". Fue reemplazada por un segundo post que mostraba lo que escribió en el libro de visitas, así como un video del vicepresidente y Usha Vance depositando flores en el monumento.

Vance, el primer vicepresidente estadounidense en visitar Armenia, se encontraba en el país como parte de las medidas de seguimiento de la administración Trump a un acuerdo negociado por Estados Unidos para poner fin a un conflicto de décadas entre Armenia y Azerbaiyán, adonde Vance viajó más tarde el martes.

¿Por qué es importante la elección del término?

"Genocidio" es un término complejo legalmente que gobiernos, organismos internacionales y medios de comunicación utilizan con cuidado.

En 1948, Naciones Unidas define el genocidio como "ciertos actos, enumerados en el Artículo II, cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal", según la interpretación tradicional del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Es indiscutible que miles de ciudadanos armenios, en su mayoría cristianos, murieron bajo las órdenes del Comité de Unión y Progreso que dirigía el gobierno musulmán de Constantinopla, hoy Estambul.

El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos estima que murieron al menos 664,000 personas, y posiblemente hasta 1.2 millones.

Sin embargo, históricamente, el gobierno estadounidense no ha reconocido lo ocurrido como un genocidio para evitar distanciarse de Turquía, un aliado clave en la región. En 2021, el entonces presidente Biden reconoció formalmente que los asesinatos y deportaciones sistemáticos de cientos de miles de armenios a manos de las fuerzas del Imperio Otomano formaban parte de un genocidio.

Turquía reaccionó con furia en aquel momento. El ministro de Asuntos Exteriores afirmó que su país no aceptaría lecciones sobre su historia de nadie.

Las personas de ascendencia armenia recuerdan a las víctimas con monumentos y un día anual de conmemoración que se celebra en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos.

¿Qué ha dicho el propio Vance?

El martes, se le preguntó específicamente a Vance sobre su visita al monumento y si estaba "reconociendo" el genocidio.

Evitó usar la palabra y dijo que fue a "presentar respetos" por invitación de su anfitrión, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y su gobierno.

"Dijeron que este es un lugar muy importante para nosotros, y obviamente soy el primer vicepresidente en visitar Armenia", dijo Vance. "Nos pidieron que visitáramos el lugar. Obviamente, es algo muy terrible que ocurrió hace poco más de cien años y algo muy relevante para ellos culturalmente".

PUBLICIDAD

Vance añadió que era "una muestra de respeto, tanto para las víctimas como para el gobierno armenio, que ha sido un socio muy importante para nosotros en la región".

La Casa Blanca atribuyó la publicación original a un miembro de su personal. Es la segunda vez en menos de una semana que el Ala Oeste culpa a un asesor anónimo de una controversia sobre una publicación en redes sociales. El viernes pasado, se trató de un video racista que Trump compartió en su cuenta Truth Social, que mostraba al expresidente Barack Obama y a la primera dama Michelle Obama como si fueran primates de la jungla.

¿Qué consecuencias puede tener la acción de Vance?

Aún no está claro si habrá consecuencias diplomáticas. Vance, por su parte, parecía decidido a mantener el enfoque en la misión original de su viaje.

"Creo que el presidente logró un gran acuerdo de paz. Creo que la administración realmente lo está consolidando", dijo Vance.