Noticias UpScrolled, la app que está desplazando a TikTok en EEUU ante denuncias de censura por caso Alex Pretti; ¿qué es y cómo funciona? La red social de origen australiano registró cerca de 41 mil descargas entre el jueves pasado, día en que se finalizó el acuerdo con TikTok, y el sábado.

Video California investiga supuesta censura de TikTok a contenido crítico de políticas migratorias

En los últimos días, la red social de origen australiano UpScrolled se coló en los primeros puestos de las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos debido al descontento de miles de usuarios de TikTok que acusan censuras en contenidos relacionados con temas políticos luego de la reestructuración de la plataforma de videos cortos en el país.

UpScrolled se ha convertido en una de las redes sociales más populares en el país luego de que TikTok anunciara la semana pasada un acuerdo de 14 mil millones de dólares para establecer una filial estadounidense de la plataforma y así evitar su prohibición en Estados Unidos.

Luego de este anuncio, miles de usuarios en el país acusaron a TikTok de censurar contenido político, sobre todo relacionado con críticas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o información sobre las protestas en Mineápolis tras la muerte del enfermero Alex Pretti.

Uno de los casos que más eco hicieron fue el de la cantante Billie Eilish, que aseguró que TikTok "está silenciando a la gente" y puso como ejemplo las pocas visualizaciones que había conseguido un vídeo de su hermano Finneas O'Connell en el que criticaba a quienes justificaron la muerte de Pretti.

¿Qué es y cómo funciona UpScrolled?

UpScrolled, que funciona como una especie de combinación entre Instagram y X al permitir a sus usuarios compartir fotos, vídeos y publicaciones de texto, registró cerca de 41 mil descargas entre el jueves pasado, día en que se finalizó el acuerdo con TikTok, y el sábado, según datos de la paltaforma Appfigures.

De acuerdo con la firma de inteligencia de márketing Sensor Tower, hasta el martes, UpScrolled se había descargado aproximadamente 400 mil veces en Estados Unidos y 700 mil veces a nivel mundial desde su lanzamiento en junio de 2025.

La aplicación australiana se describe como una plataforma "sin censura" y "sin bloqueos ocultos". Ha sido muy crítica con TikTok, Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) y X por "censurar voces, aplicar moderación sesgada y ocultar contenido detrás de algoritmos".

"¿Censurado en otras plataformas? Aquí no. UpScrolled es la plataforma social donde todas las voces tienen el mismo poder. Sin censura encubierta. Sin manipulaciones algorítmicas", indica la red social fundada por el palestino-jordano-australiano Issam Hijazi.