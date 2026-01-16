Tecnología ¿Se cayó X? Usuarios reportan estas fallas en la red social que era Twitter Usuarios en Estados Unidos, y otros países como Colombia y España, reportaron una caída en la red social X, antes conocida como Twitter.

Video “Quedarnos sin seguro no es opción”: Alternativas ante cancelaciones de subsidios de Obamacare

La mañana de este viernes 16 de enero, varios usuarios de Estados Unidos, y otros países como Colombia y España, reportaron una caída en la red social X, antes conocida como Twitter.

La plataforma de comunicación y divulgación de información tiene fallas de carga y no ha permitido subir nuevo contenido por varios minutos, de acuerdo con el sitio Downdetector.

PUBLICIDAD

¿Se cayó X por segunda vez en una semana?

A decir de los reportes, esta es la segunda caída de X en esta semana. Según los problemas dados a conocer por usuarios, este viernes, se han tenido fallas en la conexión de servidor, la aplicación y el feed de la red social, de la cual es dueño del magnate Elon Musk.

Hasta el momento, las causas de la falla masiva todavía son desconocidas.

Los usuarios de X comunicaron a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación para celulares y tabletas como en su versión web, de acuerdo con los reportes que llegaron al sitio.