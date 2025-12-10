CBP CBP quiere que los viajeros que no requieren visado informen sobre sus publicaciones en redes sociales en los últimos cinco años para entrar a EEUU Esto afectaría a viajeros de 42 países, que son los que pueden acogerse al programa de exención de visado para viajar a EEUU sin tener que pedir visa para una estancia de hasta 90 días, siempre que tengan una autorización electrónica de viaje, conocida como ESTA, por sus siglas en inglés.

Una propuesta presentada el martes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca que los viajeros que visiten Estados Unidos con una ESTA tengan que someterse a una revisión de hasta cinco años de su historial en redes sociales.

Esto afectaría a viajeros de 42 países, que son los que pueden acogerse al programa de exención de visado para viajar a EEUU durante hasta 90 días, siempre que tengan una autorización electrónica de viaje, conocida como ESTA, por sus siglas en inglés.

"Para cumplir con la Orden Ejecutiva 14161 de enero de 2025 ( Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública), la CBP está incorporando las redes sociales como un dato obligatorio en la solicitud del ESTA. Este nuevo requisito obligará a los solicitantes de ESTA a proporcionar sus redes sociales de los últimos cinco años", afirma la propuesta, presentada ante la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) para su revisión y aprobación.

“El nuevo método implica observar el discurso en línea y luego denegar el viaje basándose en criterios discrecionales y en políticas sobre el tipo de cosas que se dicen”, afirmó en un comunicado Bo Cooper, socio de la firma Fragomen. “Será interesante ver las cifras del turismo”, agregó.

En el documento, la CBP detalla que también piensa aumentar los datos personales que se piden a los solicitantes de ESTA, no solo con el historial de redes sociales, sino también las direcciones de correo electrónico de la última década y los números de teléfono de los últimos cinco años, los nombres, fechas de nacimiento y lugares de residencia y nacimiento de padres, cónyuges, hijos y hermanos. También buscan requerir más datos biométricos.

El bufete Fragomen advirtió que esta escalada en la recopilación de datos podría traducirse en más tiempo de espera para obtener una autorización de viaje a EEUU.

Para Sophia Cope, una abogada senior de la Electronic Frontier Foundation, una organización de derechos digitales, la obligación de revelar redes sociales y someterse a vigilancia también “agravará los daños a las libertades civiles”.

“No ha demostrado ser eficaz para encontrar terroristas u otros delincuentes. Pero sí ha enfriado la libertad de expresión e invadido la privacidad de viajeros inocentes, y también la de sus familiares, amistades y colegas estadounidenses”, dijo en un comunicado, citado por The New York Times.

La propuesta está abierta a los comentarios del público durante 60 días. De aprobarse, la CBP podría empezar a aplicar los cambios en las semanas y meses siguientes.

Cambios recientes del gobierno de Trump para visitantes extranjeros

El actual gobierno de Donald Trump ya había dado un paso similar cuando anunció que ciertos solicitantes de visado podrían ver un escrutinio de sus redes sociales, como quienes estuvieran pidiendo visas H-1B para trabajadores extranjeros cualificados, o visados de estudio e investigación académica.

También anunciaron la imposición de una tarifa de $250 para muchos visitantes, bautizada como 'visa integrity fee', aunque quienes podían viajar con ESTA no estaban incluidos. Esta tarifa ha generado un gran cuestionamiento en la industria del turismo, que teme que desincentive a posibles visitantes internacionales, entre ellos los que esperan viajar al Mundial de Fútbol el año que viene. Esto, además del clima de inseguridad y temor que están generando las políticas antiinmigrante de la actual administración.

El Departamento de Estado también ha buscado revocar visas a personas en Estados Unidos que han protestado contra la guerra en Gaza y ha retirado visados a varias personas por sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk.

Hasta ahora, los viajeros de países con exención de visado (en su mayoría países europeos) se inscriben en el sistema electrónico de autorización de viaje pagando 40 dólares y dando sus datos generales como dirección de correo electrónico, residencia, teléfono y un contacto de emergencia. Una vez aprobada la ESTA, tiene vigencia por dos años.

