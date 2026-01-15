AI inteligencia artificial ¿Cuál es la controversia con Grok? Restringen actividad de la IA en la red social X Grok, la IA activa en la red social X, se ha visto envuelta en una polémica. Aquí te explicamos qué sucede

Video VIDEO: Policía interroga a mujer que le comentó en facebook al alcalde electo de Miami

La conversación en torno a Grok, la inteligencia artificial (IA), ha escalado, incluso, al grado e llegar a tribunales por los resultados que ha generado el not que se usa en la red social X, antes Twitter.

Para conocer cuál es la controversia por Grok, aquí en N+ Univision te explicamos qué está pasando y cuál es la situación por la IA que abrió un debate.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la controversia con Grok?



La agencia de noticias AFP citó un estudio realizado por AI Forensics, una Organización No Gubernamental (ONG), que analizó más de 20 mil imágenes generadas por Grok.

El hallazgo en el estudio fue que alrededor de 10 mil de las imágenes mostraban a personas con poca ropa y de éstas 81% eran mujeres y aproximadamente 2% parecían personas menores de edad.

Usuarios de internet y redes sociales mostraron su indignación cuando se difundió la posibilidad de que Grok genera imágenes de personas con poca ropa, incluso, podría editar imágenes reales para ajustarlas y mostrarlas con poca o nula ropa, particularmente en la red social X.

Quienes hacían mal uso de la IA Grok comenzaron a difundir deepfakes, debido a la creación de imágenes sexualizadas, particularmente de mujeres menores de edad.

Entre las indicaciones que se le solicitaban a Grok estaban “ponla en bikini” o “ quítale la ropa”, por lo cual Grok mostró los controvertidos resultados.

Reacciones en el mundo por sexualización de imágenes



Grok recién anunció que la generación y edición de imágenes estaba limitada a “suscriptores de pago”, lo cual también desató críticas.

En Reino Unido autoridades criticaron la reacción por la sexualización de imágenes en Grok, y abrieron una investigación para determinar si X incumplió la legislación de Reino Unido, en relación con imágenes sexuales.

PUBLICIDAD

Por otra parte, al menos 28 organizaciones sociales enviaron solicitudes a Apple y Google para que quitaran de sus tiendas virtuales la app de Grok y X.

A su vez, Indonesia y Malasia bloquearon el acceso a Grok, al tiempo que India aseguró que X eliminó miles de publicaciones y cientos de cuentas de usuarios en respuesta a sus quejas relacionadas con la sexualización de imágenes.

Filipinas, por su parte, informó este jueves que suspenderá el acceso a Grok, mientras Francia anunció que remitió las imágenes generadas por Grok a la fiscalía, al regulador de medios Arcom y a la Unión Europea, que pidió la paralización total de la generación de ese tipo de contenido.

¿Qué hizo X para evitar uso indebido de Grok?



El 14 de enero de 2026 la red social X anunció medidas para evitar la sexualización de imágenes creadas por su bot Grok.

La medida adoptada para evitar las manipulaciones digitales de Grok se da luego de que en California la Fiscalía inició una investigación sobre xAI por “facilitar la producción a gran escala de montajes íntimos no consentidos, utilizados para acosar a mujeres y niñas en internet, principalmente vía la red social X”.

Un comunicado cita al fiscal general del estado, Rob Bonta, diciendo: "Tenemos tolerancia cero para la creación y difusión con IA de imágenes íntimas no consentidas o material pedopornográfico".

PUBLICIDAD

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que la "vil" decisión de xAI de permitir la proliferación de deepfakes sexualmente explícitos lo llevó a instar al fiscal general a responsabilizar a la empresa.

Mientra tanto, X anunció que "bloqueará geográficamente la capacidad" de todos los usuarios de Grok y X de crear imágenes de personas en "bikini, ropa interior y atuendos similares" en aquellas jurisdicciones donde esas acciones se consideren ilegales.

"Hemos implementado medidas tecnológicas para impedir que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis", dijo el equipo de seguridad de X en un comunicado.

Esta restricción se aplica a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago Red social X