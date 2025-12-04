Un retiro digno: recolectan $1.6 millones para que veterano de 88 años deje de trabajar como cajero en supermercado

Video Hispana pide ayuda para salvar a su madre: padece cáncer y dificultades de atención en Venezuela

Trabajar cinco días a la semana, 40 horas semanales, es una obligación para Ed Bambas, un veterano estadounidense de 88 años que, pese a su avanzada edad, labora como cajero en un supermercado en Michigan para poder ganar el dinero que le permita pagar sus cuentas.

El caso de Bambas, cuya esposa murió por una enfermedad hace 7 años y por la cual el hombre tuvo que vender su casa para enfrentar los gastos médicas, ha despertado el sentimiento de solidaridad de decenas de miles de personas que han donado dinero en una recolección de fondos creada por el influencer de redes sociales australiano Sam Weidenhofer, en favor de Bambas.

Hasta la tarde de este jueves, la iniciativa había recogido más de 1.6 millones de dólares en más de 55,000 donaciones, superando la meta planteada de un millón de dólares.

Weidenhofer, que cuenta con 7.7 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, 2.3 millones en Instagram, y 1.7 millones en Facebook, promueve la 'positividad' y ayuda en distintas causas a personas comunes, en ocasiones con la creación de recolecciones benéficas que se difunden entre sus millones de seguidores.

"En menos de 36 horas, hemos superado todas las expectativas y recaudado más de 1,000,000 de dólares para Ed Bambas, un extraordinario veterano de 88 años que ha estado trabajando cinco días a la semana, ocho horas al día, solo para poder sobrevivir", dijo Weidenhofer en una de sus publicaciones, donde aparece abrazado a Bambas.

El influencer conoció del caso por un comentario de una de sus seguidores, por lo que viajó hasta Michigan para intentar ubicarlo, según reportó ABC Detroit WXYZ.

En el video viral, con más de 8.3 millones de visualizaciones en TikTok en apenas 3 días, Bambas dice que todavía trabaja porque "tengo que hacerlo". Afirma que se retiró de General Motors en 1999, pero que en 2012 "me quitaron la pensión" cuando la empresa se declaró en bancarrota.

Sin pensión de retiro y sin cobertura de salud

"Mi esposa murió hace 7 años. Estaba enferma cuando perdí mi pensión. He estado luchando un poco" desde entonces, dice Bambas en el video de Weidenhofer.

"También estuve en el Ejército en 1966, soy un veterano. Lo que más me hiere fue que cuando mi esposa estaba muy enferma y me quitaron la pensión, también me quitaron la cobertura de salud excepto por mi seguro de vida por 10,000 dólares", relata Bambas entre sollozos.

"Vendí mi casa, la propiedad que tenía, y pudimos superarlo", señala. Pero, tras la muerte de su esposa, ha estado "tratando de reestablecerme". Por ello, dice que trabaja "cinco días a la semana, ocho horas diarias", como cajero en la cadena Mejiers.

"Lo hago porque no tengo suficientes ingresos. Mi sueño es vivir un poco de la vida que esperaba", dice Bambas a Weidenhofer, que le informa que compartirá su historia para que las personas lo ayuden a retirarse.

En la recaudación de fondos el influencer asegura que "a pesar de todo, Ed se presenta todos los días con dignidad, fortaleza y perseverancia. Su historia es un claro recordatorio de que muchos de nuestros adultos mayores, especialmente los veteranos, enfrentan desafíos increíbles solo para sobrevivir".

El objetivo de la recolección de dinero, dice Weidenhofer, es "ayudar a Ed a vivir la vida que se merece y darle por fin un poco de alivio, comodidad y la tranquilidad que le da saber que puede disfrutar de sus últimos años sin tener que luchar constantemente".

Entre las donaciones destacaban montos de hasta 10,000 dólares. "Cada dólar que recaudemos se destinará directamente a apoyarlo: ayudándolo con los gastos de manutención, la atención médica y las pequeñas alegrías que dan sentido a la vida", indica el influencer.

También aclaró que "estamos trabajando sin descanso para asegurarnos de crear una cuenta bancaria o un fideicomiso seguro para él, de modo que el dinero esté muy protegido y él pueda prosperar de la mejor manera posible".

