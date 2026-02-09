Noticias Los juicios que enfrenta Meta en Los Ángeles y Nuevo México: Adicción y explotación sexual infantil Meta enfrenta juicios en Nuevo México y California; esto pasa con la empresa

Los juicios que enfrenta Meta en Los Ángeles y Nuevo México colocan en el centro del debate los riesgos de adicción y explotación sexual infantil en las redes sociales; en N+ Univision te contamos qué pasa con la empresa.

Los procesos legales, que avanzan de manera paralela en ambos estados, buscan determinar si la empresa ocultó información sobre los peligros que enfrentan niños y adolescentes en sus plataformas y si priorizó el crecimiento de sus servicios por encima de la seguridad de los menores.

En Nuevo México inició el primer juicio individual derivado de una ola de demandas estatales contra empresas de redes sociales. El proceso se centra en presuntas omisiones de Meta sobre los riesgos y el impacto de sus algoritmos en usuarios jóvenes.

De acuerdo con AP, la fiscalía estatal sostiene que la empresa tenía conocimiento de los daños potenciales de sus plataformas y no informó adecuadamente a los consumidores, lo que constituiría una violación a las leyes de protección al consumidor. Además, se le acusa de haber creado un "riesgo social" al permitir dinámicas que favorecen la interacción entre menores y depredadores sexuales.

El fiscal general Raúl Torrez, quien presentó la demanda en 2023, señaló que su equipo documentó solicitudes de carácter sexual al hacerse pasar por menores en redes sociales, así como la respuesta, o falta de ella, por parte de Meta.

De acuerdo con los fiscales, las herramientas de recomendación de la empresa mantienen a los jóvenes conectados por más tiempo y también crean entornos propicios para conductas abusivas. Durante el juicio se advirtió que se presentará material sensible y explícito relacionado con la protección infantil.

El juez Bryan Biedscheid rechazó los intentos de Meta por limitar la exhibición de este tipo de pruebas, pese a los argumentos de la compañía sobre una posible revictimización.

¿Qué dijo Meta sobre las acusaciones?

Meta negó haber incurrido en ilegalidades y calificó la investigación como defectuosa. La empresa argumenta que los fiscales utilizaron cuentas falsas y sacaron información de contexto para construir un caso sensacionalista.

También sostiene que no puede ser responsable de todo el contenido publicado por terceros, amparándose en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

La compañía aseguró que ha desarrollado herramientas de seguridad para adolescentes, restricciones de contenido y sistemas de información sobre con quién interactúan los usuarios jóvenes. Sin embargo, no está confirmado si su CEO, Mark Zuckerberg, comparecerá en el juicio.

De forma simultánea, en California avanzan procesos legales contra Meta y YouTube de Google, donde se les acusa de diseñar plataformas que generan adicción y afectan la salud mental de los menores.

Ese caso se centra en el testimonio de una joven que asegura haber desarrollado depresión y pensamientos suicidas luego de un uso intensivo de redes sociales desde la infancia. Otras compañías como TikTok y Snap Inc. ya alcanzaron acuerdos previos.

Más de 40 fiscales generales estatales han presentado demandas similares contra Meta, pero el juicio en Nuevo México es el primero en llegar a esta etapa.

