Noticias ¿Discord requerirá un escaneo facial o una identificación oficial a sus usuarios a partir de marzo 2026? Discord anunció este lunes que busca reforzar la seguridad de los menores de edad. Bajo esta nueva política, todas las cuentas del mundo tendrán una configuración restrictiva de forma automática.

Si eres uno de los millones de usuarios de Discord en Estados Unidos o tienes hijos que utilizan esta plataforma para jugar y chatear, prepárate para un cambio importante.

A partir de marzo de 2026, la popular aplicación de mensajería implementará un sistema global de "configuración para adolescentes por defecto", el cual podría requerir que verifiques tu edad mediante un escaneo facial o una identificación oficial.

Aquí te explicamos de qué se trata esta medida y cómo afectará tu privacidad y la de tu familia.

¿Por qué cambió Discord?

Discord anunció este lunes que busca reforzar la seguridad de los menores de edad. Bajo esta nueva política, todas las cuentas del mundo tendrán una configuración restrictiva de forma automática. El objetivo es que los jóvenes de entre 13 y 17 años tengan una experiencia más protegida, limitando quién puede contactarlos y a qué tipo de contenido pueden acceder.

¿Tendré que escanear mi cara o mostrar mi ID?

La respuesta corta es: depende de lo que quieras hacer en la plataforma.

Según el comunicado oficial de Discord, los usuarios que deseen acceder a contenido sensible (canales marcados como "solo para adultos") o cambiar ciertas configuraciones de seguridad para tener más libertad, deberán pasar por un proceso de "Aseguramiento de Edad". Para ello, la plataforma ofrece dos opciones principales:

Estimación de edad por rostro: Un breve escaneo facial (video selfie) que procesa una inteligencia artificial para calcular la edad. Identificación oficial: Subir una foto de un documento de identidad emitido por el gobierno (como una licencia de conducir o pasaporte).

¿Qué pasa con mi privacidad?

Para la comunidad hispana, la privacidad de los datos personales es una preocupación constante. Discord ha asegurado que el proceso está diseñado para ser "privado por delante":

Borrado rápido: Los documentos de identidad enviados a sus socios externos se eliminan casi de inmediato tras confirmar la edad.

Los documentos de identidad enviados a sus socios externos se eliminan casi de inmediato tras confirmar la edad. Procesamiento en el dispositivo : En el caso del escaneo facial, la empresa afirma que el video no sale del dispositivo del usuario.

: En el caso del escaneo facial, la empresa afirma que el video no sale del dispositivo del usuario. Invisibilidad: Otros usuarios no podrán ver si te has verificado ni cuál es tu edad exacta.

¿Qué cambia para los adolescentes?

A partir de marzo, los jóvenes verán restricciones automáticas, entre ellas:

Filtros de contenido : No podrán ver imágenes "sensibles" o borrosas a menos que demuestren ser adultos.

: No podrán ver imágenes "sensibles" o borrosas a menos que demuestren ser adultos. Mensajes directos: Los chats de personas desconocidas se irán a una carpeta separada de "Solicitudes de mensaje" por defecto.

Alertas de seguridad: El sistema enviará avisos si un extraño intenta agregarlos como amigos.

