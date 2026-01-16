María Corina Machado María Corina Machado responde a pregunta de N+ Univision sobre transición en Venezuela La Premio Nobel de la Paz dio una rueda de prensa luego de su reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Video Esto respondió María Corina Machado a N+ Univision por posible transición en Venezuela

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, respondió a N+ Univision una pregunta de la periodista Ilia Calderón, durante la rueda de prensa que realizó luego de su reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Ilia Calderón le preguntó a Machado sobre la situación actual en Venezuela: Delcy Rodríguez está en este momento al frente de Venezuela y ha dicho que su gobierno está trabajando muy bien con ella; ¿Qué te garantiza que habrá una transición y no temes que se perpetúe el régimen en el poder?

Ante esto, líder de la oposición venezolana explicó que el régimen ha utilizado 17 iniciativas de diálogo con el fin de “ganar tiempo, legitimidad y plata”.

Recordemos, han habido 17 iniciativas de diálogo, esta no es la primera, de aproximación negociación. Todas, absolutamente todas lo que buscó el régimen fue ganar tiempo, legitimada y plata y se salió siempre con la suya. Todo lo que se comprometían a hacer lo violaron siempre, entonces, es lógico que el pueblo de Venezuela tenga esta preocupación. María Corina Machado

Según Machado, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, “está cumpliendo órdenes” y no participa en un acuerdo de comodidad.

“Lo que está cumpliendo en este momento Delcy Rodríguez está cumpliendo órdenes no está en un acuerdo, ni cómoda, está cumpliendo órdenes porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber fuerza real. María Corina Machado



Para Machado, la situación cambió a partir del 3 de enero, momento en el cual surgió la necesidad de una “fuerza real”. Por ello, consideró que el motivo de la presión, el “costo de quedarse en el poder” subió en comparación con el costo de la salida.

El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el de la salida par que se diera esta cambio de actitud en el régimen. Los venezolanos hicimos todo lo que nos correspondía en términos de organización, movilización. La victoria electoral. María Corina Machado

María Corina Machado dice que tiene el respaldo de Estados Unidos y Trump

Al continuar con su respuesta a la pregunta de N+ Univision, María Corina aseguró que su estrategia, tiene el “respaldo de Estados Unidos” y del presidente Donald Trump. Además, consideró que en la actualidad, un sector de la estructura del régimen colabora en el “desmantelamiento del otro sector”.

Hacía falta el respaldo decidido de Estados Unidos y finalmente llegó de la mano del presidente Trump. Ahora, hoy se tiene un sector que está cumpliendo en el desmantelamiento del otro sector de régimen, eso existe y desde luego se tiene la fuerza real y la amenaza del Gobierno de los Estados Unidos. María Corina Machado



De igual forma, Machado dijo que representa la “legitimidad y garantía de una transición” con el apoyo de la gente. Y consideró que el objetivo de los aliados en el extranjero consiste en el acompañamiento al pueblo en su “derecho de ejercer la soberanía popular”. Por otra parte, la dirigente evitó la mención de plazos porque “poner fechas y calendarios sería una irresponsabilidad”.

Lo que falta aquí, en este análisis, es la gente, el pueblo de Venezuela y eso es lo que representamos: la legitimidad y garantía de una transición ordenada que tiene que tener el respaldo del pueblo de Venezuela. Cuando tienes un pueblo unido no hay manera de ignorarlo y eso no es el objetivo del secretario Rubio ni del presidente Trump sino de acompañar y apoyar al pueblo de Venezuela en su derecho de ejercer la soberanía popular. María Corina Machado

"Compleja", la situación en Venezuela

Asimismo, dijo que Nicolás Maduro enfrenta hoy a la “justicia internacional”. Y consideró que a pesar de la duración de 27 años de la estructura de mando, el proceso avanza con “pasos muy firmes”.

Estamos en una fase compleja que aspiramos cumplirla de forma ordenada, controlada y más rápida posible, no voy a adelantarme a poner fechas y calendarios porque sería una irresponsabilidad. El 2 de enero, quién habría pensado que estábamos tan cerca de iniciar esta fase, y nos dijeron que era imposible que ocurriera lo que ocurriera y hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia internacional. María Corina Machado



Ante ello, Machado solicitó que las naciones del mundo reconozcan el camino de hoy con firmeza y valentía. Finalmente, dijo que su esfuerzo se concentra en la meta de “regresar a Venezuela con Edmundo González Urrutia”, excandidato presidencial en Venezuela en 2024 por la Plataforma Unitaria Democrática ( PUD).

Dime tú, la magnitud del paso que hemos dado. ¿Estamos listos? Obviamente, no. Pero fueron 27 años para montar esta estructura, estamos avanzando con pasos muy firmes y yo sé que esto se terminará acelerando y canalizando porque finalmente los vítores están alineados. En este momento no es posible orquestar depende de múltiples variables, pero trabajando duro para garantizar que podamos regresar a Venezuela con Edmundo González Urrutia. María Corina Machado