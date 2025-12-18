Tik Tok

TikTok acuerda vender parte de sus activos en EEUU a un grupo de empresas como Oracle, Silver Lake y MGX: reportes

TikTok firmó un acuerdo para vender su unidad en Estados Unidos a un grupo de inversionistas del país, que incluyen los gigantes tecnológicos Oracle y Silver Lake, tras años de esfuerzos.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
TikTok, propiedad de la firma china ByteDance, acordó vender sus operaciones en Estados Unidos a tres inversionistas estadounidenses —Oracle, Silver Lake y MGX— lo que garantiza que la popular plataforma de videos sociales pueda seguir operando en el país, tras años de esfuerzos y problemas con Washington por preocupaciones sobre seguridad nacional.

Se espera que el acuerdo se cierre el 22 de enero, según un memorándum interno al que ha tenido acceso medios como Associated Press y Reuters.

El director ejecutivo Shou Zi Chew afirmó en el memorándum que ByteDance y TikTok han firmado acuerdos vinculantes con los tres inversionistas.

La nueva empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos estará participada en un 50% por un consorcio de nuevos inversionistas, entre los que se encuentran Oracle, Silver Lake y MGX, con un 15% cada uno. Otro 30.1% estará en manos de filiales de los actuales inversionistas de ByteDance y un 19,9% permanecerá en manos de ByteDance, según el memorándum.

