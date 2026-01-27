Redes Sociales ¿Qué pasa con Instagram, TikTok y Youtube? Las claves del juicio histórico en Los Ángeles

Instagram, TikTok y Youtube enfrentarán un juicio histórico en Los Ángeles, Estados Unidos, te informamos por qué y las claves del juicio histórico que enfrentarán tres redes sociales influyentes.

El fin de semana comenzará la selección del jurado en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, esta será la primera vez que estas grandes empresas Meta, ByteDance y Youtube estarán ante un jurado, este juicio podría redifinir la forma en que operan las redes sociales y cómo se regulan cuando se trata de menores de edad.

Ejecutivos como Mark Zuckerberg de Meta podrían testificar en el juicio que se extenderá entre 6 a 8 semanas, de acuerdo con AP, el proceso ha sido comparado con los históricos juicios contra la industria tabacalera de los años noventa, que terminaron en un acuerdo multimillonario y fuertes restricciones a la publicidad dirigida a menores.

¿Por qué Instagrám, TikTok y Youtube enfrentarán un juicio en Estados Unidos?

Las redes sociales enfrentarán el juicio por la misma razón, son acusadas de causar daños deliberadamente a las niñas, niños y adolescentes, debido a que tienen funciones aditivas para que se enganchen. Según las personas que demandaron, las herramientas como el desplazamiento "infinito", los algoritmos de recomendación y las notificaciones de forma constante habrían sigo hechos para maximizar su tiempo de uso y con ello, los ingresos por publicidad.

El caso que abre este proceso judicial gira en torno a una joven de 19 años, identificada como KGM, quien asegura que el uso intensivo de redes sociales desde la infancia derivó en adicción tecnológica, depresión y pensamientos suicidas.

Cabe señalar que este juicio es clave porque tanto KGM como los demás demandantes fueron seleccionados como casos de referencia, es decir, juicios piloto que funcionarán para medir cómo reaccionan los jurados ante los argumentos y qué clase de indemnizaciones podrían darse. De acuerdo con expertos legales, el resultado marcará el rumbo de miles de litigios similares presentados en todo Estados Unidos.

Uno de los puntos más delicados es que, si el jurado concluye que hubo decisiones de diseño intencionales para dañar, las empresas podrían perder la protección de la Primera Enmienda y de la Sección 230, que tradicionalmente las exime de responsabilidad por el contenido publicado por terceros.

Por su parte, Las compañías han rechazado las acusaciones, Meta, por ejemplo, sostiene que la salud mental adolescente es un problema complejo y multifactorial y que atribuirla exclusivamente a las redes sociales ignora factores como la presión académica, la situación socioeconómica o el consumo de sustancias. También aseguran haber incorporado múltiples medidas de seguridad y control parental con el paso de los años.

Este proceso no será el único, ya que en junio arrancará un juicio federal en Oakland, California, que representará a distritos escolares que demandan a las plataformas por daños al bienestar infantil. Además, más de 40 fiscales generales estatales han presentado acciones legales contra Meta, mientras que TikTok enfrenta demandas similares en más de una docena de estados.

Con información de AP.