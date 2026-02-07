Clima

Viento ártico traerá temperaturas de congelación en partes de la costa este y los Grandes Lagos

Fuertes vientos en medio de temperaturas heladas producirán sensaciones térmicas riesgosamente frías durante este fin de semana en el noreste y el Atlántico medio, con posibles chubascos de nieve, informan las autoridades meteorológicas.

Por:N+ Univision
Estas son las condiciones para un repartidor de comida en Nueva York

Otro temporal de vientos fríos y clima helado se prevé para este fin de semana en regiones de la costa este de EEUU, con temperaturas gélidas y sensaciones térmicas riesgosas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), informó que " un frente frío ártico se desplazará rápidamente por los Grandes Lagos, el noreste y el Atlántico medio", en la costa este, desde el pasado viernes hasta este domingo.

"Chubascos de nieve y borrascas acompañarán a este sistema, con vientos más fuertes y temperaturas más bajas", advierte el NWS.

De acuerdo con el pronóstico, la combinación de temperaturas gélidas y vientos fuertes provocará sensaciones térmicas peligrosamente frías de hasta -30 grados en partes del interior del noreste/Nueva Inglaterra.

Asimismo, se esperan temperaturas de hasta -10 grados cerca de la costa entre la mañana del sábado y la mañana del domingo. "Estos vientos helados supondrán un riesgo potencialmente mortal de hipotermia y congelación en la piel expuesta", alerta el Servicio Meteorológico Nacional.

Las ráfagas de viento frío podrían superar las 50 millas por hora, empeorando la sensación. "Breves lapso de intensas nevadas, incluyendo tormentas y ventiscas de nieve serán posibles con el arribo del viento ártico entre viernes y sábado", afirma el NWS.

Estas condiciones gélidas deberían empezar a mejorar entre principios y mediados de la próxima semana.

Las autoridades recomiendan tener un kit de supervivencia para clima frío para quienes estén viajando. También recuerdan supervisar las mascotas y el ganado, proporcionándoles protección adecuada contra el frío.

" Tome medidas para evitar el congelamiento de las tuberías, y evite viajar sobre cuerpos de agua congelados donde el grosor de la capa de hielo es desconocido", recomienda el NWS.

Filadelfia lanza programa con pago para retirar nieve y despejar calles tras tormentas
