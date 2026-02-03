Clima

Pronóstico del tiempo para tormentas invernales: así será el clima de mañana miércoles en Estado Unidos

Considera que seguirán las condiciones adversas del clima; te contamos cómo estará el pronóstico de mañana miércoles

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Frío ártico golpea la Costa Este y afecta de manera inusual a Florida

Para mañana, miércoles 4 de febrero de 2026, seguirán las condiciones adversas del clima en diferentes puntos de Estados Unidos, por esa razón en N+ Univison te contamos cuál será el pronóstico y si se contemplan tormentas invernales para que tomes tus previsiones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés), el pronóstico del clima de mañana tendrá frío extremo, sensaciones térmicas peligrosas y con nieve ligera, por ello, las autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones ante el avance de aire ártico y sistemas de baja presión que impactarán amplias zonas.

De igual manera, señaló que un nuevo brote de aire ártico se intensifica durante la primera mitad de febrero, específicamente afectará más el fin de semana en el noreste y al Atlántico Medio.

Para mañana miércoles se esperan temperaturas muy bajas, con vientos fuertes que provocarán sensaciones térmicas bajo cero, especialmente durante la mañana y noche.

En ese sentido, el NWS detalló que la península de Florida continuará registrando mañanas con temperaturas bajo cero en algunas zonas, acompañadas de vientos fríos. Sin embargo, hacia la tarde del miércoles se prevé una tendencia moderadora, con valores que podrían regresar a rangos habituales para esta época del año.

Una mañana más de temperaturas bajo cero y vientos helados se esperan vientos de hasta 20 grados en la península de Florida... Este último episodio de frío extremo llegará a su fin ya que se espera que una tendencia moderadora constante traiga. Las temperaturas volverán a los 70 grados el miércoles por la tarde, lo que está dentro de rangos normales para principios de febrero.
Servicio Meteorológico Nacional.

¿Dónde caerá nieve?

El pronóstico a corto plazo indica que un sistema de baja presión favorecerá la presencia de precipitaciones invernales ligeras desde el Alto Valle de Ohio hasta el Atlántico Medio, principalmente durante la madrugada y primeras horas del miércoles.

  • Además, se prevén ráfagas breves de nieve, así como acumulaciones moderadas en áreas elevadas de los Apalaches centrales. En la región de los Grandes Lagos, el ingreso de aire frío mantendrá episodios aislados de nieve, sobre todo por efecto de los lagos.
  • Mientras el norte enfrenta frío intenso, el sur y sureste de Estados Unidos experimentarán un contraste climático. La humedad proveniente del Golfo de México impulsará lluvias y tormentas eléctricas, que se desarrollarán desde el este de Texas, pasando por la región de Arklatex, hasta extenderse hacia la Costa del Golfo y el sureste durante el miércoles.

