¿Se espera tormenta invernal en EEUU sábado y domingo? Recomendaciones por vientos fuertes y estas afectaciones

Hay alerta por fuertes vientos en varias zonas; sigue estas recomendaciones para el fin de semana que dan las autoridades meteorológicas

Video Caminos llenos de nieve complican asistencia a escuelas de Montgomery y Prince George’s

En Estados Unidos continuarán las condiciones climáticas severas el sábado y domingo, por ello, en N+ Univison te compartimos las recomendaciones de las autoridades meteorológicas por la alerta de vientos fuertes.

En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) compartió una advertencias por fuertes vientos para este fin de semana, los cuales podrían ocasionar afectaciones, en medio de la tormenta invernal impulsada por el sistema Clipper, el cual que dejará nieve, vientos intensos y temperaturas peligrosamente bajas este fin de semana.

Asimismo, advirtió que el fenómeno afectará principalmente a regiones del noreste, los Grandes Lagos y los Apalaches, mientras que en otras zonas del país también se esperan lluvias fuertes y cambios bruscos de temperatura.

Cabe señalar que el sistema Clipper avanzará desde los Grandes Lagos hacia el noreste, provocará nevadas ligeras a moderadas desde el viernes y durante el sábado. En estados cercanos a los lagos Erie y Ontario, así como en zonas montañosas de los Apalaches, las acumulaciones podrían ser mayores.

En Nueva Inglaterra, la nieve persistiría el sábado, con registros localmente más intensos, acompañados de vientos muy fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 60 millas por hora, especialmente en el Atlántico Medio. Estas condiciones podrían generar ventiscas repentinas y carreteras peligrosas, aun donde la nieve no sea abundante.

¿Cuáles son las afectaciones por los vientos fuertes para el fin de semana?

Después del paso del frente frío, una masa de aire gélido se instalará en el este del país. Las temperaturas máximas del sábado podrían descender a un solo dígito y valores bajo cero, con sensaciones térmicas de hasta -30 grados en zonas del interior del noreste.

  • Las autoridades alertan que esta combinación de frío extremo y viento representa un riesgo serio de hipotermia y congelación en la piel expuesta, incluso en periodos cortos de tiempo.
Vientos dañinos derribarán árboles y cables eléctricos. Se esperan cortes de energía generalizados, viajar será difícil. Especialmente para vehículos de perfil alto. El viento frío es tan frío que 10 grados bajo cero podrían provocar hipotermia
Servicio Meteorológico Nacional.

Estas son las recomendaciones de las autoridades por los fuertes vientos y frío extremo

Las autoridades meteorológicas emitieron una serie de recomendaciones ante el clima del fin de semana:

  • Asegurar objetos sueltos y mantenerse lejos de ventanas durante las ráfagas intensas.
  • Evitar viajes innecesarios, sobre todo en zonas con nieve y viento fuerte.
  • Vestir varias capas de ropa, incluir gorro, guantes y protección facial al salir.
  • Permanecer atentos a cortes de energía por caída de árboles y cables.
  • Proteger a mascotas y revisar con frecuencia a adultos mayores o personas vulnerables.
  • En caso de no contar con calefacción o refugio adecuado, se recomienda buscar ayuda local para resguardarse del frío.

Las autoridades pidieron a la población seguir los avisos oficiales durante el fin de semana, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente y agravar los riesgos asociados al clima invernal.

