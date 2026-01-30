Clima

Clima mañana en Estados Unidos: Se aproxima fuerte tormenta de nieve; estos son los riesgos

¡Toma precauciones! Porque se prevén fuertes nevadas en varios lugares de Estados Unidos

N+ Univision
Por:N+ Univision
add
Video Vecinos del norte de Filadelfia preocupados por acumulación de nieve y próxima nevada

Considera que en diferentes lugares de Estados Unidos habrá fuertes nevadas este fin de semana, para que tomes tus precauciones en N+ Univison te contamos cuáles son los riesgos y recomendaciones ante el clima de mañana, sábado 31 de enero de 2026, con una tormenta invernal.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) dio a conocer que la tormenta invernal avanza por zonas amplias del este y sureste de Estados Unidos y por ello, las autoridades meteorológicas emitieron advertencias por el posible desarrollo de un ciclón bomba que podría ocasionar nevadas intensas, vientos peligrosos y condiciones de viaje extremadamente complicadas desde este viernes por la tarde y durante todo el fin de semana.

Las múltiples advertencias de tormenta invernal permanecen vigentes en Carolina del Norte, Virginia, Virginia Occidental, Georgia, Carolina del Sur e Indiana, con acumulaciones de nieve que podrían superar las 7 a 11 pulgadas en algunos puntos.

¿Cuáles son las zonas donde se prevén mayores impactos de la tormenta invernal?

Los pronósticos señalan que el sistema invernal afectará tanto áreas montañosas como regiones costeras, con diferentes efectos pero igualmente peligrosos:

  • En el estado de Carolina del Norte y Virginia se esperan acumulaciones generales de 4 a 12 pulgadas de nieve, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 65 millas por hora, lo que podría provocar caída de árboles y cortes de energía.
  • En la Costa y Outer Banks existe riesgo de ventiscas, con visibilidad reducida a menos de un cuarto de milla, condiciones casi nulas para conducir y afectaciones severas en carreteras.
  • En Georgia y Carolina del Sur la acumulación de nieve será de 2 a 5 pulgadas, las autoridades advierten que puentes y pasos elevados podrían volverse intransitables por el hielo.
  • En Indiana el fenómeno de nieve por efecto lago podría dejar acumulaciones aisladas cercanas a un pie, con tasas de caída superiores a 2 pulgadas por hora.

¿Cuáles son los riesgos para la población?

Las autoridades insisten en que esta tormenta representa un alto riesgo para la seguridad de la gente, más durante la noche del viernes y la mañana del sábado. Entre los principales peligros se encuentran lo siguientes:

  • Viajes muy difíciles o imposibles.
  • Visibilidad casi nula por ventiscas.
  • Ramas y árboles derribados por vientos intensos.
  • Posibles apagones eléctricos.
  • Riesgo de hipotermia y congelación por temperaturas y sensación térmica bajo cero.

Como recomendaciones considera llevar linterna, agua, alimentos y ropa térmica en el vehículo, vestirse en capas y cubrir la piel expuesta, consultar el estado de carreteras a través del 511 del estado correspondiente, permanecer en casa hasta que mejoren las condiciones.

Video Prepárese para tormenta invernal

