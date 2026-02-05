Clima

Nueva tormenta de nieve en EEUU: ¿En dónde hay vigilancia por este fenómeno climático mañana viernes?

Ten en cuenta que vigilan la tormenta de nieve y estas son las zonas donde se prevén afectaciones

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Filadelfia lanza programa con pago para retirar nieve y despejar calles tras tormentas

Para mañana, viernes, 6 de febrero de 2026, se mantiene en vigilancia una nueva tormenta invernal y para que tomes tus precauciones N+ Univision te contamos cómo estará el clima y las zonas donde hay vigilancia por este fenómeno climático.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) un masa de aire ártico se pronóstica en varias zonas del noreste de Estado Unidos, por lo que se mantiene en vigilancia. En estos lugares se prevé un evento invernal severo entre la mañana del viernes y las primeras horas del sábado.

Los avisos del NWS indican que podría generar fuertes nevadas, ráfagas de viento peligrosas y temperaturas extremas con sensación bajo cero.

¿En dónde habrá más afectaciones?

Las regiones más expuestas se localizan en los Apalaches, incluyendo condados del oeste de Maryland, el suroeste y centro de Pensilvania, así como amplias zonas de Virginia Occidental.

En estos puntos, los pronósticos apuntan a acumulaciones de nieve que podrían oscilar entre las 3 y 8 pulgadas, con registros superiores en crestas y zonas elevadas. A esto se sumarían vientos con rachas de hasta 60 millas por hora, un factor que incrementa el riesgo de ventiscas y deriva de nieve.

  • Las autoridades meteorológicas también advierten que, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, podrían presentarse condiciones cercanas a visibilidad cero.
  • Además, no se descartan caídas de árboles, daños en líneas eléctricas y cortes de energía de manera intermitente.
  • Otro de los riesgos asociados a este fenómeno es el frío extremo. Con la combinación de bajas temperaturas y viento fuerte, la sensación térmica podría descender a valores de un solo dígito e incluso por debajo de cero, lo que aumenta la probabilidad de hipotermia y congelación en exposiciones prolongadas al aire libre.

Toma en cuenta como recomendaciones limitar los traslados, mantenerse informados mediante los reportes oficiales y tomar precauciones adicionales en caso de ser necesario salir, como vestir en capas y proteger la piel expuesta. El monitoreo constante de la evolución del sistema será clave, ya que las condiciones podrían intensificarse conforme avance el frente frío durante el fin de semana.

Video Caminos llenos de nieve complican asistencia a escuelas de Montgomery y Prince George’s


Relacionados:
ClimaTormenta invernalNoticiasPronóstico

